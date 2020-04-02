2020-04-02T20:44:07+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 3 апреля 2020: двое на подозрении

Количество зараженных коронавирусом на 3 апреля 2020 уточняется
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 2 апреля 2020: двое на подозрении.Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 2 апреля 2020: двое на подозрении.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 3 апреля выросло. По данным, которые приводит правительство Иркутской области вечером накануне ,в регионе официально подтверждено семь случаев коронавируса. Результаты двоих еще должны проверить ( данные обновляются). Все находящиеся на лечении больные коронавирусом получают необходимые противовирусные препараты. Их достаточно.

Поликлиники Иркутска приостановили плановый прием пациентов. Отменены профосмотры и диспансеризация. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.

В регионе продолжает действовать введенный с 31 марта режим самоизоляции. Уже известно о том, что нерабочая неделя ( а теперь уже - период) в Иркутской области, как и по всей стране, продлится вплоть до 30 апреля. Этот период может быть уменьшен, если вирусологи сообщат, что волна болезни пошла на спад, и количество зараженных коронавирусом в целом по России начало падать. Мы все этого ждем. У нашего региона конкретная задача - минимизировать распространение инфекции на своей территории.

Поэтому существенные ограничения, введенные режимом самоизоляции, сохранятся, а профилактические меры усилятся. Одна из них, может быть, на сегодняшний день самая непопулярная -требование жесткого карантина от тех, кто возвращается из-за границы. Туристов, которые вот-вот прилетят двумя самолетами в Иркутск, не стоит встречать в аэропорту. Их сразу с самолета, после медосмотра, увезут на автобусах в обсерватор. Но другого варианта нет. Это решение поддержано Роспотребнадзором и вполне законно, так как коронавирус внесет в перечень особо опасных инфекций.

Домашний карантин, к сожалению, многие из тех, кто вернулся из-за границы ранее, нарушали. Таких на сегодняшний день задержано полицией 77 человек. Все они ответят по закону.

Напомним, главная среди этих мер - именно изоляция. Поскольку против коронавируса как инфекции нет действенных мер лечения, кроме симптоматических и борьбы самого организма, то цель продления на месяц каникул - разобщить население, чтобы прервать цепочку заражений. Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 3 апреля будет уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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