Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020: больных становится больше

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 3 апреля 2020 - 30 человек. Наверняка эта цифра еще изменится и мы ее уточним после 8 утра, как появятся новые данные. Пока же, опираясь на официальные данные минздрава Бурятии и ежевечерний прямой эфир в инстаграме министра Евгении Лудуповой, можно сказать - среди заболевших не только люди в возрасте и вообще - не только взрослые люди. Пять человек из этих тридцати заразившихся - дети и подростки.

- У 7 пациентов диагностирована пневмония, 5 человек находится в реанимационном отделении, - уточняет подробности по количеству зараженных коронавирусом в Бурятии к 3 апреля 2020 и их состоянию главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. - Два пациента у нас находятся на кислородотерапии, трое дышат самостоятельно. Вчера мы одного пациента перевели из реанимации в отделение. Но ночью мы приняли женщину с ухудшением состояния, у нее выросла дыхательная недостаточность, и мы ее перевели в реанимацию. Состояние остальных не вызывает опасения.

Лекарств у медиков достаточно. С помощью современной телемедицины инфекционисты провели консультации по методикам лечения каждого больного с Федеральным центром анестезиологии и реаниматологии и с профессором, специалистом по тактике лечения коронавирусной инфекции из Израиля.

Всего с начала эпидемии в больницы попали 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением. Количество больных коронавирусом в Бурятии на 3 апреля известно, задача врачей - приостановить рост новых случаев.