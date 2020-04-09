Лосенок выбежал из леса и забрел на строительный рынок в Иркутске

"Вот такой особенный покупатель побывал на строительном рынке "Радужный"!

Видео с таким комментарием появилось в иркутских соцсетях 9 апреля. На нем видно, как вечером по закрытой территории строительного рынка как ни в чем ни бывало расхаживает...лось! А, точнее, лосенок. Но, несмотря на свой возраст, лесной житель уже достиг достаточно крупных размеров. Скорее всего, он случайно вышел из чащи и не смог найти путь обратно, поэтому ему пришлось выйти к людям.

Поймать сохатого попытались охранники торговой площади, один из которых бегал за лосенком, стараясь загнать его в угол. Испугавшийся зверь недолго метался в поисках выхода - вскоре он подбежал ко входным воротам. Калитка была заперта, но лось некоторое время бодал ее своими еще совсем маленькими рогами, пытаясь выбраться. Однако ему повезло: в стороне он заметил открытые ворота и выбежал них, отправившись искать путь домой, в лес.

Помочь заблудившемуся сохатому захотели многие иркутяне, которые испугались, что животное может, например, выбежать на дорогу и попасть под машину. Но вряд ли кто-то из них знает, как правильно обращаться с лосем. Поэтому на подмогу отправились специалисты из питомника К-9, которые выехали на поиски на служебном автомобиле. Однако пока они не увенчались успехом - лесного жителя и след простыл.

"Питомник находится достаточно далеко, поэтому ехать пришлось долго: когда наши работники прибыли на место и обследовали всю округу, найти лосенка уже не удалось, - сообщили в питомнике К-9. - Но мы все равно ждем любой информации о том, где он может находиться - сообщить об этом можно, позвонив по нашему телефону".

Пользователи соцсетей продолжают делиться информацией о том, где они видели сохатого. Например, в интернете уже гуляют комментарии от очевидцев, которые якобы видели, как лось ходит вблизи поселка Хрустальный, который находится неподалеку от того самого рынка. Будем надеяться, что потерявшегося зверя все же найдут специалисты, которые помогут ему вернуться обратно в лес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772004" frameborder="0"></iframe> Лосенок выбежал из леса и забрел на строительный рынок в Иркутске. Видео: группа Вконтакте "ДТП 38".Предоставлено "КП"

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