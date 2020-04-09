За сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Иркутской области увеличилось. Теперь на лечении в инфекционной больнице находятся 18 человек, еще один пациент находится в Братске. Всего в нашем регионе за весь период распространения COVID 19 зафиксирован 21 случай заражения, 2 человека скончались. У нас для вас есть карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 апреля, чтобы вы смогли понять, как зараза распространяется по районам.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 апреля: заболевшие есть в 5 районах. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Пока пациенты с подтвержденным COVID 19 зафиксированы только в 5 муниципальных образованиях региона. Больше всего зараженных за весь период распространения вируса оказалось в областном центре - это 16 человек. Из них 2 приехали заболевшими из Тайланда, 1 - из Бурятии и еще 1 - из Санкт-Петербурга. Остальные подхватили опасную болезнь уже в Иркутске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 апреля говорит нам, что на втором месте по частоте заражения находится Ангарский городской округ. Там анализ на COVID 19 оказался положительным у 2 человек, которые вернулись с каникул в Тайланде и Объединенных Арабских Эмиратах.

Одним из первых коронавирус обнаружили у жителя Братска. Он вернулся из Испании в самый разгар распространения заболевания в Европе, поэтому сразу закрылся дома на самоизоляции. Через 10 дней он сдал тест на COVID 19, который оказался положительным. Кстати, этот пациент уже пошел на поправку и возможно в скором времени его выпишут из больницы.

В Осинском районе первый случай заражения опасным вирусом зафиксировали не так давно. Женщина вернулась из Бурятии, где успела заболеть. Ее сразу отвезли в Иркутскую областную инфекционную больницу. А одним из последних на карту распространения коронавирусом в Иркутской области на 9 апреля нанесли Аларский район. Там местный житель приехал домой после поездки в Москву. Его также доставили на лечение в Иркутск.

Вот так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 апреля. Как вы видите, количество заразившихся не думает сокращаться. Поэтому самым разумным решением будет оставаться на самоизоляции и избегать мест большого скопления людей. Выходите на улицу только в крайнем случае: если вам нужно вынести мусор, погулять с собакой, сходить в магазин или в аптеку. В людных местах обязательно держите дистанцию в 1,5 - 2 метра и носите медицинскую маску.