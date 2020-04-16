Бездомный изнасиловал 16-летнюю девушку из Улан-Удэ, и чтобы скрыться, изменил внешность

Дорогу 16-летней девушке из Улан-Удэ, которая вечером, 11 апреля возвращалась от друзей в поселке Сосновый Бор, перегородил местный бездомный, который недавно поселился в одном из коллекторов. Он представил к груди школьницы нож и насильно увел в лес. Там изверг изнасиловал ее, а затем отоборал у нее мобильный телефон, заставив сообщить пароль, прихватил ее портативный аккумулятор и скрылся.

Заплаканная девочка пришла домой, где сообщила обо всем родителям. Те обратились в полицию. Оперативникам удалось выйти на след преступника по горячим следам. Оказалось, что 31-летний бездомный после изнасилования решил изменить свою внешность, чтобы его не нашли. Он гладко побрился, изменил походку и сменил одежду. Но это не помогло. При обыске у него нашли похищенный у девочки телефон и аккумулятор. Несмотря на все его изменения, пострадавшая школьница сразу опознала насильника.

- Ему предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «Разбой – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас выясняются все подробности преступления, собираются все доказательства вины задержанного.