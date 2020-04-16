Мать выбросила тело младенца на пустыре в Усолье-Сибирском

Лежащий на пустыре черный пакет заметили вечером, 11 апреля случайные прохожие в районе проезда Серегина в Усолье-Сибирском. Они вызвали полицейских. Открыв пакет, оперативники ужаснулись. Внутри лежало тело новорожденного малыша.

Как младенец, которому от роду было всего несколько часов, оказался на пустыре, пока неизвестно. Вполне возможно, что его сразу после родов, там бросила собственная мать. Сейчас женщину разыскивают. Следователи опрашивают местных жителей. Не исключено, что мать, которая, вероятно, рожала прямо в квартире, живет в этом же районе.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Личность матери устанавливается, ее поиски продолжаются.

Всех, кто что либо знает о местонахождении женщины, выбросившей собственного малыша, просят обращаться в следственный отдел Усолья-Сибирского, по улице Сеченова, 5, а также в отдел МВД «Усольский» по улице Ленина, 24.

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