2020-04-23T09:46:50+03:00
Происшествия

Машины застряли на зимней дороге: пропавших мужчин и 8-летнего мальчика нашли на севере Иркутской области

Спасателям пришлось вылетать на их поиски на вертолете Ми-8 [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Машины застряли на зимней дороге: пропавших мужчин и 8-летнего мальчика нашли на севере Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиМашины застряли на зимней дороге: пропавших мужчин и 8-летнего мальчика нашли на севере Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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На севере Иркутской области успешно закончилась спасательная операция по поиску двух мужчин и 8-летнего ребенка, которые пропали на зимней дороге «Вилюй». О том, что они не выходят на связь с 13 апреля спасателям сообщили родственники пропавших. Оказалось, что двое водителей грузовиков, с одним из которых в кабине ехал ребенок, направлялись из Красноярска в город Ленск. В 370 км от Усть-Кута, на пикете «Гаженка» Катангского района одна из машин сломалась. Мужчины смогли ее починить и собирались направиться в Усть-Кут, но на связь больше не вышли. Их родные позвонили в МЧС 22 апреля. Так как проехать по зимней дороге на машинах сейчас невозможно, спасатели отправились на поиски на вертолете Ми-8.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Два грузовых автомобиля нашли на пикете «Гужман» в Катангском районе, в 40 километрах от населенного пункта Бур, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Обе машины застряли на зимнике, после того, как водители попытались сократить путь до Ленска. Никто из них не пострадал. Один из мужчин отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в Киренск.

Чтобы избежать подобных случаев, спасатели призывают водителейне пользоваться закрытыми автозимниками из-за их непроходимости. Кроме того, в МЧС еще раз предупреждают, что в Приангарье сейчас закрыты абсолютно все ледовые переправы. Выезд на лед смертельно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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