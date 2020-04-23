Семиклассник спас двух тонущих сверстников, а его упрекнули в хвастовстве

Почти месяц 13-летний школьник Саша Марвин из небольшого поселка Ния Усть-Кутского района сидит дома. Из-за коронавируса мама дальше своего двора мальчишку не отпускает, но 19 апреля, в день празднования Пасхи, Саша все-таки выпросил разрешения прогуляться до соседней спортплощадки. Но с условием, что вернется максимум через час.

Семиклассник время провел с пользой: подтягивался на турниках, отжимался на брусьях… потом пошел в сторону дома, по дороге встретил двух школьных друзей. «Пойдем с нами на речку», - предложили пацаны. Саша хотел было отказаться, но все же решил составить парням компанию.

Местная речка Ния славится своим течением. Шириной всего-то метров 8 - 10, но двухметровая глубина начинается практически у берега. В апреле середина реки уже полностью растаяла, а вот вдоль берега еще остался лед. Его-то друзья Саши, судя по всему, и решили проверить на прочность.

- Пацаны то ли поскользнулись, то ли провалились, но буквально через секунду оказались в воде, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Саша Марвин. - Они начали барахтаться и кричать. Плавали ребята не очень хорошо, а я езжу в бассейн в Усть-Кут. А еще я понял, что сейчас их может унести на середину реки, поэтому прямо в куртке и обуви прыгнул в воду. Конечно, мне было страшно, но ведь помочь было некому.

Саша не только смелый парень, но и хозяйственный. В прошлом году пожарил шашлыки на выпускной старшего брата. Фото: личный архив

Глубина, по словам Саши в месте, где оказались его друзья всего (!) два метра. А температура воды +3 градуса. И как только Саша справился?! Просто чудо. За полминуты худенький паренек сначала вытянул за руки одного друга, а затем второго, после чего повел обоих домой.

- Вода была ледяная, один из парней так замерз, что пришлось его поддерживать, второй шел сам, - говорит Саша. - Передал их родителям и пошагал к себе.

- Зашел мокрый с головы до ног и сразу упал без сил, - рассказывает мама Саши Светлана. - Пальцы на руках и ногах уже окоченели. Мы со старшим и младшим сыном начали отогревать Сашу, посадили в горячую ванну, растирали ему руки и ноги, а он в это время рассказывал, что произошло. Ну я его еще маленько пожурила, что без спроса ушел на речку, а потом все же похвалила, что не бросил ребят. Братья им теперь тоже гордятся. Даже обсуждали, кто бы из них как поступил, окажись на месте Саши. А тот и отвечает без лишних слов: «А я просто взял и прыгнул за ними, спасать так спасать».

После спасаения Саша простудился и три дня пролежал с температурой. Фото: личный архив.

Понятно, что не проговориться об этом случае деревенские пацаны не могли. За сутки новость разлетелась по всему поселку и попала в местные паблики в соцсетях. Так все и узнали о смельчаке Саше Марвине.

- Родители спасенных мальчиков не поблагодарили моего сына, наоборот, сказали, что мы хотим прославиться, - делится Светлана. - Пришел только один из парней, пожал ему руку и сказал спасибо. Зато родственники и друзья звонят, хвалят за поступок, мужики из поселка заходят, чтобы пожать сыну руку. Мне же главное, что Саша жив и здоров. Он ведь сильно простыл после того случая, три дня с температурой валялся.

Сам же Саша считает, что спасти друзей ему помогла хорошая физическая подготовка. Помимо того что парень занимается на турниках, он в составе школьной команды является чемпионом поселка по волейболу и настольному теннису.

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