Онлайн-концерт «Комсомолки», группы «Доктор Джаз» и Asia Musiс «Джаз против коронавируса»: не пропустите!

Уже завтра в Иркутске состоится уникальный джазовый онлайн-концерт «Джаз против коронавируса», который в поддержку врачей и полицейских организуют «Комсомолка», телекомпания «ТИВИСИ HD», компания AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс и ведущий иркутский джазовый коллектив «Доктор Джаз». Событие пройдет при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска и наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также интерьерной компании « S-Classic».

Музыканты исполнят свои самые известные композиции для тысяч людей, сидящих на карантине, для полицейских, которые дежурят на улицах, проверяя, как люди соблюдают режим самоизоляции, и, конечно, для врачей. Они больше месяца живут на работе, находясь на передовой борьбы с коронавирусом.

Среди медиков, кто борются за жизни пациентов в формате 24 на 7 и заведующая восьмым отделением иркутской областной инфекционной больницы Ирина Котова. После смены у нее хватает сил разве что на прогулку по двору. Когда узнала о том, что будет работать с больными коронавирусом - долго не сомневалась, а должна ли она.

- Сначала был небольшой дискомфорт, неуверенность, но чувства страха не было, - говорит Ирина Котова. - А потом спокойно начали работать. У нас ведь защитные костюмы, специальные маски, фильтры, комбинезоны. В таком одеянии и лица у человека не видно. Только глаза. И глазами нужно дать больному веру. Хоть и трудностей с новым обмундированием, конечно, хватает. Надеть и снять – отнимает не меньше 20 минут рабочего времени.

Но выбора сейчас нет. По словам Ирины, когда в больницу доставили первых заболевших коронавирусом, некоторые ее коллеги отказались работать - побоялись за самих себя и свои семьи. А как родные медиков относятся к их работе?

- С пониманием, - отвечает Ирина. - Я, конечно, ограничиваю контакты с детьми, с внуками, но муж рядом. Мы переживали разные вспышки: свиной грипп, птичий грипп. И это переживем!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775021" frameborder="0"></iframe> Сюжет о врачах из Иркутска, которые работают с больными коронавирусом.Видео: телекомпания "ТИВИСИ HD"

Поддержать Ирину Котову, ее коллег, а также полицейских, у кого вахта ничуть не легче, можете вы, дорогие иркутяне! Не пропустите онлайн-трансляцию нашего концерта 24 апреля в 19.00 со сцены Дворца спорта «Труд». И обязательно участвуйте в нашем конкурсе, победители которого получат автографы музыкантов группы «Доктор Джаз», выполненные на красивых открытках с видами старого Иркутска. Для этого, вам всего лишь нужно до 8 мая 2020 года отправить свой отзыв на онлайн-концерт, либо пожелание артистам на электронную почту: margarita.s@phkp.ru Мы выберем самые оригинальные и отправим открытки. Сразу скажем, что победителей будет много, ведь мы заготовили 70 подписанных открыток. Смотрите концерт, слушайте лучший джаз и выигрывайте!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775034" frameborder="0"></iframe> Вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Ли о концерте "Джаз против коронавируса": "Хотим сказать спасибо всем тем, кто сейчас на передовой и рискует своими жизнями".Видео: телекомпания "ТИВИСИ HD"

КСТАТИ

Где посмотреть онлайн-концерт

Послушать - на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, в Братске на 99,5 FM, а посмотреть трансляцию - на сайте irk.kp.ru из любой точки мира, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD».

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