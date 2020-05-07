Задержан водитель, который дважды переехал иркутянина на тротуаре

Иркутские полицейские задержали автомобилиста, который ночью 5 мая дважды сбил и переехал пешехода прямо на тротуаре на улице Верхняя Набережная. Напомним, ДТП попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как на тротуаре стояли четверо человек. В этот момент, с парковки, прямо на людей выехал японский минивэн. Трое успели отбежать, четвертого же водитель, протаранил бампером, после чего пешеход отлетел на полметра. Пострадавший сумел встать на ноги и пошел в сторону. Нарушитель на авто в это время, обрулив припаркованные машины, вновь выехал на тротуар, второй раз сбил мужчину и переехав его колесами, скрылся.

- Нарушителем оказался 34-летний местный житель - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Помимо наезда на пешехода, он повредил припаркованный внедорожник. В отношении него составлено 5 протоколов и поместили в спецприемник. Что касается пострадавшего, то у 33-летнего мужчины диагностирован перелом руки, а также ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение. Заявление в полицию он не подавал.

Сейчас полицейские проверяют информацию о том, что водитель и пешеход знакомы между собой, а инцидент между ними мог произойти из-за конфликтной ситуации.