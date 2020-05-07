2020-05-07T07:36:22+03:00
Общество

96-летний фронтовик подпевал артистам, которые устроили концерт под его окнами

Иннокентий Михайлов из Бурятии прошел всю Великую Отечественную войну [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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96-летний фронтовик подпевал артистам, которые устроили концерт под его окнами. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.96-летний фронтовик подпевал артистам, которые устроили концерт под его окнами. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.
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Отличный подарок к 75-летию Победы получил 96-летний ветеран Великой Отечественной войны из Бурятии Иннокентий Михайлов. Прямо под окнами фронтовика, который также является подполковником милиции в отставке, дал концерт в его честь сводный ансамбль «Селенга» военнослужащих оркестровых подразделений.

Стоя на балконе своей квартиры Иннокентий Михайлович сам подпевал артистам, исполнившим самые известные песни военных лет: «Катюша», «День Победы» и даже пританцовывал. А случайные прохожие, которые стали зрителями, восхищались выправкой ветерана.

Под окнами 96-летнего ветерана из Бурятии устроили концерт.Видео: ГУ МВД России по Бурятии

В ряды Советской армии Иннокентий Михайлов был призван в феврале 1942 года. Его направили в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, Иннокентия Михайловича направили на Калининский фронт под командованием маршала Конева.

- Иннокентий Михайлов прошел всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника, - рассказывают в ГУ МВД россиии по Бурятии. - Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Иннокентий Михайлович встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.

За свои заслуги Иннокентий Михайлов награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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