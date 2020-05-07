2020-05-07T11:53:31+03:00
Происшествия

Замаскировались под врачей скорой помощи: двое преступников ограбили бизнесмена на 135 тысяч долларов

Один из нападавших прятался в Иркутске [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Замаскировались под врачей скорой помощи: двое преступников ограбили бизнесмена на 135 тысяч долларов. Фото: ГУ МВД РоссииЗамаскировались под врачей скорой помощи: двое преступников ограбили бизнесмена на 135 тысяч долларов. Фото: ГУ МВД России
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В Иркутске задержан преступник, который, причастен к необычному и крупному ограблению, произошедшему в Москве. Несколько недель назад, в столице, он вместе с сообщником начал следить за крупным местным бизнесменом. Они подъезжали к дому предпринимателя на разных каршеринговых машинах и изучали время, когда тот возвращается с работы. Выбрав определенный день, напарники спланировали план нападения. Они нацепили на себя заранее подготовленные куртки сотрудников скорой помощи, взяли в руки медицинские чемоданчики, в которые спрятали, нет, не медикаменты и бинты, а газовые баллончики.

Цель фальшивых «медиков» была сумка, с которой бизнесмен возвращался домой. Когда коммерсант зашел в подъезд, парочка распылила ему в глаза баллончик, затем преступники ударили его по голове и забрав сумку, убежали. Добычей сообщников стало 135 тысяч долларов (!) и 1 миллион рублей (!) наличными, которые предприниматель почему то решил пронести в сумке без охраны. Но потратить награбленные богатства новоиспеченным миллионерам не удалось.

Момент, как преступники скрываются с места преступления в куртках скорой помощи попал на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России.

Момент, как преступники скрываются с места преступления в куртках скорой помощи попал на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России.

- Одного поймали в Москве, а второго в Иркутске, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Оба отправлены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Кстати, во время обысков, у криминального дуэта нашли те самые куртки с надписью «Скорая помощь», пустой медицинский чемоданчик. Кроме того, в квартире одного из нападавших изъяли патроны и револьвер. Теперь ему придется отвечать не только за разбойное нападение, но и за незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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