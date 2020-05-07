2020-05-07T14:07:05+03:00
Общество

Из-за коронавируса в ангарском конно-спортивном клубе «Аллюр» заканчивается корм для лошадей

Посетителей в клубе нет, руководителям не на что покупать овес и сено
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из-за коронавируса в конно-спортивном клубе «Аллюр» заканчивается корм для лошадей. Фото: конно-спортивный клуб "Аллюр"Из-за коронавируса в конно-спортивном клубе «Аллюр» заканчивается корм для лошадей. Фото: конно-спортивный клуб "Аллюр"
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Если режим самоизоляции в Иркутской области будет продлен еще на несколько недель, лошадям из ангарского конно-спортивного клуба «Аллюр», возможно, придется сесть на жесткую диету. Дело в том, что с 28 марта, клуб, как и положено, приостановил свою работу из-за распространения коронавируса. Были отменены катания, тренировки и прогулки, на которые в клуб ежедневно приезжали десятки посетителей. Но, то ,что изоляция затянется, тогда руководители «Аллюра», конечно, не знали. Запасы еды для животных покупались на средства, вырученные от продажи билетов. А в тех условиях, что посетителей сейчас нет – деньги, как и запасы снеди начали таять.

- Мы же на полной самоокупаемости и катания для наших посетителей - это единственный вид заработка, чтобы содержать клуб, - рассказывает директор «Аллюра» Ольга Слободянюк. - У нас живут 27 лошадей и 5 собак. Всех нужно кормить. Овес и сено заканчиваются, а средств на приобретение нет. Думали, одну, две недели переживем. Но закрыты мы уже больше месяца. Последние недели стало тяжелее, поэтому решили попросить помощи в наших соцсетях.

К слову, первыми откликнулись как раз постоянные посетители. Двух лошадок по кличке Бостон и Мелиссу взяли на попечение две клиентки, которые катаются на них уже более 20 лет. Женщины в свободное время сами привозят им витамины и корма.

- Остальным 25 лошадям в первую очередь требуется сено, - продолжает Ольга. В день его у нас уходит 300 кг., плюс 140 кг овса. Хорошо, что уже некоторые горожане начали помогать. Приносят морковь, яблоки, гранулированное сено. Подкормку и витамины мы сами находим.

Чтобы сейчас получить хоть какой-то доход на корм для животных, «Аллюр» предлагает всем желающим приобрести абонементы на катания. Использовать их можно будет и после отмены режима самоизоляции.

- Да, пока нам официально не разрешат работать, мы не откроемся, - говорит Ольга. – Поэтому, сертификаты на катание, прогулки и тренировки мы продаем с открытой датой. Действовать он будет бессрочно. Как только все откроют, приходите и катайтесь, никто вам не скажет, что абонемент просрочен. Так вы нас здорово поддержите, и мы сможем пополнить запасы пропитания для наших лошадок.

Если вы хотите помочь лошадям, реквизиты смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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