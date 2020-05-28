2020-05-28T16:03:36+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: концерты Иркутского музтеатра в войну придавали сибирякам сил

О непростых военных временах вспоминаем в газете, на сайте и радио
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: концерты Иркутского музтеатра в войну придавали сибирякам сил«Великая Победа - Стена Памяти»: концерты Иркутского музтеатра в войну придавали сибирякам силФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Заглянем в архив Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского. Его артисты в годы войны тесно сотрудничали с украинским театром, вместе ставили в Иркутске оперы и проводили музыкальные фестивали, выступали в госпиталях. Один из трогательных моментов: 7 ноября 1943 года украинские артисты выступали с концертом в Усолье-Сибирском. И вдруг прозвучало сообщение, что советские войска освободили Киев. Труппа вышла на сцену, все обнимались, плакали: «Ура!». Запел весь зал, и каждый верил, что близок День Победы!

Как жили и откуда черпали силы на борьбу сибиряки в годы войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: Иркутский музтеатр в годы войны

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ИСТОЧНИК KP.RU

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