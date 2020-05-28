«Великая Победа - Стена Памяти»: артисты Иркутского драмтеатра выступали в воинских частях и госпиталях

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

В первые дни Великой Отечественной войны труппа Иркутского драмтеатра приступила к репетициям фронтовой постановки «Парень из нашего города» Константина Симонова. Спектакль впервые сыграли уже 15 июля 1941 года, а затем повторили 45 раз! А еще театр создавал концертные программы, одноактные пьесы и художественные чтения. С ними артисты выступали в госпиталях, военных частях и производственных цехах, поддерживая боевой дух сибиряков.

О культуре, героических подвигах и нелегком быту иркутян в 1940-е - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».