«Похудела на 7 кг, температура 37, слабость»: сибирячка месяц лечилась от коронавируса

В этот День защиты детей 32-летняя иркутянка Ксения Костина сделала лучший подарок своей 10-летней дочери. 1 июня, спустя месяц, она, наконец-то, выписалась из инфекционной больницы, где лежала с коронавирусом.

«Комсомолка» уже рассказывала историю сибирячки. COVID-19 она подхватила от свекрови. А где же заразилась она? Вероятно, в городской больнице № 1, где в конце апреля проходила лечение в отделении терапии. Спустя три дня после выписки у Ксении, которая встречала свекровь из больницы, внезапно поднялась температура до 38,8 градусов. После те же симптомы появились у мужа и дочки Ксении. Как итог, все четверо, включая свекровь, оказались в больнице. Но лишь Ксения провела на больничной койке месяц.

- За это время выпила столько лекарств, сколько за всю жизнь не принимала, - признается сибирячка. – Только антибиотиков было 5! Из-за этого случилось осложнение - лекарственный гепатит из-за количества препаратов.

Сколько анализов на коронавирус сдала, иркутянка точно не помнит, говорит 13 или 14. То положительный, то отрицательный, - через день разные результаты.

Выписали женщину, когда три последних показали, что COVID-19 нет.

- Сейчас даже если первый результат отрицательный, нет температуры, с лейкоцитами все нормально, могут выписать и отправить долечиваться домой, - говорит Ксения. – Многие так и уезжали. Однако я особо не рвалась, у меня была позиция, что раз уж я там задержалась, нужно выздороветь окончательно. Ведь я читала про людей, который выписавшись, вновь попадали на больничную койку. Врачи это объясняют тем, что обломки вируса какое-то время еще могут присутствовать в организме. И особо чувствительная система может их уловить.

Даже после выписки у Ксении держится температура. Фото: личный архив Ксении Костиной.

Как и многие пациенты, победившие COVID-19, Ксения даже спустя несколько дней после выписки пока не может назвать себя полностью здоровой. Женщина старается не раскисать, а наоборот, пытается вернуться в привычный рабочий лад, но слабость пока не проходит.

- Еще и температура почему-то 37 держится, - добавляет Ксения. – А вот слабости не удивляюсь. Я ведь потеряла целых 7 килограммов, сейчас мой вес в одежде - 41 кг. Говорите, теперь фитнес клуба не надо? Такого фитнеса, как за этот месяц, я не посоветую никому. Вместо жира уходит здоровье.

Вернувшись домой, Ксения не пьет никаких таблеток. Старается больше времени проводить с семьей, отвечает подписчикам. Ведь о каждом шаге к выздоровлению она сообщала через соцсети – на Ксению подписаны более 47 тысяч человек. Для них она записала десятки видео, в которых рассказывала, как протекает болезнь, чем ее лечат, о своем самочувствии.

- Некоторые мои подписчики, которые также заболели коронавирусом, говорят, что благодаря моим трансляциям и роликам, им проще проходить лечение, так как многое они уже знают, - заключает Ксения. – Сейчас я понимаю, что переболеть, скорее всего, придется всем, но главное, чтобы не было большого наплыва, с которыми больницы могут не справиться.

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