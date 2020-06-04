Из-за аномально раннего лета в Иркутске тополиный пух полетел на месяц раньше

Тополиный пух, жара… май! В этом году тополя стали пушить не в конце июня - начале июля, а вопреки популярной песне и законам природы, еще весной. Все из-за раннего потепления.

- В этом году лето в Иркутске наступило на месяц быстрее, чем обычно, - рассказывает замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - С конца апреля градусник уверенно показывал +10 градусов и выше, что и означает наступление лета. Аномально раннее потепление случилось впервые за 30 лет! В чем причина? Среднегодовая температура повышается по всему земному шару. Из-за этого все чаще и ярче происходят экстремальные явления погоды. Например, сильные ураганы и град большого размера раньше бывали, в основном, в южных территориях страны, а теперь не редкость и в центральной России, Западной и Восточной Сибири.

Ждут ли иркутян другие погодные аномалии этим летом, синоптики пока не берутся прогнозировать. Ясно одно: благодаря быстрому потеплению деревья в городе позеленели раньше времени.

- Для растений еще в мае создались благоприятные условия, поэтому они стали цвести и созревать, - комментирует биолог Ботанического сада ИГУ Елена Хмелькова. - Причем речь не только о тополях! У нас в саду одновременно распустились бутоны на абрикосах, грушах, яблонях, сакуре. Хотя обычно они цветут позже и по очереди. Но плодоносить деревья будут как обычно, в августе. Потепление на это не повлияет.

А небесная канцелярия продолжает нас удивлять и дальше: майская жара вдруг сменилась дождями и прохладой. Увы, но пасмурная погода продержится до середины следующей недели.

- В выходные, 6 и 7 июня, ветер усилится, а дождь разойдется сильнее, - предупреждает Юлия Янькова. - С понедельника по четверг погода нас все еще не порадует. Но надеемся, что к пятнице, 12 июня, уже почувствуем настоящее жаркое и солнечное лето!

КОМПЕТЕНТНО

Аллерголог-иммунолог Оксана СЕРЕДКИНА:

Тополиный пух не вызывает аллергию

- Тополиный пух сам по себе не является аллергеном. Он, скорее, как раздражитель: если попадает на слизистую носа или глаз, то может вызвать покраснение, зуд и насморк. Как от этого спасаться? Дома ставить сетки на окна, на улице, как вариант - носить солнечные очки, к тому же, сейчас все и так ходят в защитных масках.

Если все же подозреваете у себя аллергию, не занимайтесь самолечением. Нужно обследоваться у специалистов и выяснить, на что конкретно реагирует организм. Летом насморк, зуд в глазах, сыпь на коже может начаться из-за пыльцы разных луговых трав - это называется поллиноз. Причем необязательно аллергию вызывают те растения, что цветут в городе. Пыльцу часто надувает ветром с лесов и полей, окружающих Иркутск.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деревья обрабатывают от горностаевой моли

Опутанные словно белой паутиной деревья в Иркутске – зрелище печальное. Это разгулялась горностаева моль. Но ей спуску не дают: растения в скверах и парках круглосуточно обрабатывают специальным составом от вредителей. Как сообщают в городской администрации, первый этап обработки начался с 20 мая, а второй проведут спустя 20 дней.

Если заметили, что вредитель облюбовал деревья в вашем дворе, сообщайте специалистам по телефону: 8 (3952) 22-07-42 и 54−27−44 или по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз»: 220742@bk.ru.

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