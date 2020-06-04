Семиклассница спасла маму и незнакомого парня после падения автобуса с моста

«Я не герой, я просто делала, что должна была», - ну разве можно было бы ожидать другого ответа от того, чей поступок достоин медали? Все настоящие герои именно так и отвечают, как 13-летняя Кристина Баранова из городка Сретенск, что в Забайкалье. Правительство края представит девочку к награде «За честь и мужество», ведь 1 декабря 2019 года школьница спасла свою маму и незнакомого парня от смерти. В тот день автобус, на котором Кристина с мамой ехали в Читу, сорвался с моста с 6-метровой высоты и рухнул на лед реки Куэнга. Огромная махина упала прямо на крышу, и от удара ее смяло как консервную банку... В салоне было 40 человек…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

- Я повезла Кристину из Сретенска в Читу на курорт, чтобы она подлечилась после перенесенной ангины, - вспоминает ее мама Ирина Баранова. - Но вместо курорта мы попали в больницу… И это чудо, что вообще выжили! Все было, как в кошмарном сне. Мы дремали с дочкой и вдруг почувствовали резкий толчок. Машину стало кидать, а потом - сильный удар и темнота. И сквозь нее я услышала крики Кристины: «Мама, мама, очнись!». И я открыла глаза.

Ирина сильно ударилась головой. Перелом шейного позвонка, сотрясение мозга – позже поставят ей диагноз врачи. А пока… Не замечая боли, криков и стонов раненых пассажиров, школьница сообразила: надо скорее выбираться. Единственный путь - сплющенное окно.

- Дочь быстро отстегнула себе и мне ремни, и полезла к окну. Расчищала себе путь, отодвигала железки, - рассказывает Ирина Баранова. - Во время падения наши кресла оторвались и сместились в центр автобуса. Она быстро вытолкнула разбитое стекло и вылезла через щель. А меня цепко зажало сидениями. Кристина догадалась: сняла с меня шубу через голову, стало просторнее. Тянула меня за руки, и я сумела протиснуться через окно.

Автобус смяло, как консервную банку. Фото: правительство Забайкалья.

Выбравшись из автобуса, мать с дочкой были в шоке. Ирину трясло от пережитого ужаса, по разбитой голове текла кровь. А Кристина держалась молодцом и даже не заплакала. Хотя взрослые мужчины, выжившие в том жутком ДТП, не сдерживали слез. Но девочка спешила помочь другим застрявшим пассажирам. На тот момент спасатели еще не приехали.

- Кристина вытянула из автобуса незнакомого парня, так же, как и меня - сначала сняв с него пуховую куртку, - рассказывает ее мама. - Увы, мы не запомнили его лицо. А потом мы вместе суетились вокруг автобуса. Кристина отыскивала разбросанные теплые вещи и укрывала ими зажатую в груде металла женщину с ребенком, которую вытащить мы бы не смогли. На улице было морозно, а в теплом салоне многие сняли верхнюю одежду.

На месте той страшной аварии. Фото: СУ СК России по Забайкалью

Примчались спасатели, медики, местные жители. Кристину с мамой вертолетом мигом доставили в больницу в Читу. Там они лечились 11 дней, затем восстанавливались дома. Но страшная авария до сих пор напоминает о себе. Ирине из-за головных болей пришлось уволиться с работы (она работала в местной администрации). Теперь она больше времени проводит с дочерями - их у нее трое, семью содержит муж, специалист по ремонту авто. А Кристину до сих пор мучают боли - девочка получила ушиб плеча и травму низа живота из-за ремней безопасности, - и по ночам она плохо спит.

- Я благодарна дочери за свое спасение, - сдерживая слезы, говорит Ирина Баранова. - Кристина - очень сильная духом для своих лет. Она тогда увидела столько крови, столько смертей вокруг, и выдержала. Не стала отсиживаться дома после больницы, сразу пошла в школу. Но после аварии она все же изменилась. Стала чувствительнее, чаще плачет... А еще впервые полюбила творчество: рисовать и мастерить поделки. Раньше увлекалась только спортом, например, катанием на коньках.

После ДТП девочка увлеклась творчеством. Фото: личный архив.

Лишний раз вспоминать о жуткой аварии школьница, понятно, не хочет. Но окружающие об ее подвиге не забывают. Медалью Кристину наградят в ближайшие дни.

- В экстремальной ситуации девочка проявила мужество, смелость и решительность, - отметили ее геройство в правительстве Забайкалья. - Помогла ускорить процесс эвакуации и избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса.

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