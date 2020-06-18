В Иркутской области 11-летняя девочка погибла, надышавшись газом из баллончика

Смертельную забаву выбрали для себя 11-летняя девочка из Вихоревки и трое ее друзей ровесников. Гуляя вечером, 17 июня во дворе дома по улице Горького, дети где-то раздобыли газовый баллончик, предназначенный для бытовых горелок. Кто-то из ребят предложил вдохнуть из него газа. Сделав несколько вдохов, девочка тут же почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Заметив, лежащего ребенка на земле и ее испуганных друзей, на помощь школьнице пришла случайная прохожая. Женщина сама отвезла девочку в приемный покой местной больницы, но спасти ей жизнь медикам не удалось.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Что касается остальных ребят, то они также успели вдохнуть смертельного вещества. После обследования врачи поставили всем диагноз: токсическое действие газов. Лечиться они будут амбулаторно.

Ну а следователи выясняют все подробности трагедии. В первую очередь, им предстоит выяснить, где дети нашли газовый баллончик. Не исключено, что его им мог дать кто-то из взрослых. Чтобы подобные случаи не повторялись, следователи советуют родителям провести со своими детьми профилактические беседы и объяснить им, что такие занятия смертельно опасны.