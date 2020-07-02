Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июля: половина случаев заражения - в Иркутске

Итак, смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июля. Всего зафиксировано 8025 случаев заражения инфекцией, из них половина приходится на Иркутск - 4016. Из них за прошедшие сутки в городе прибавилось 120 случав заражения. Неудивительно, самый крупный город в регионе, сначала сюда привозили вирус извне, ну а теперь, увы, он распространяется среди местных жителей. Из тех, кто сейчас лечится от заразы в областном центре, 2704 пациента подхватили вирус именно контактным путем – возможно, в офисе, дома, где-то еще. Тем временем, 1994 человека в Иркутске уже выздоровели, а умерли от коронавируса - 26.

Что показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июля в других территориях? Кроме Иркутска, в красной зоне значатся по-прежнему Усть-Кут, Иркутский район, Братск и Бодайбо. Но пациенты там, как и по всему региону, конечно, постепенно выздоравливают. Смотрим далее. Менее десяти случаев COVID-19 зарегистрировано в Усть-Илимском, Жигаловском, Балаганском, Ольхонском, Зиминском, Чунском, Тулунском районах, а также в Киренске. Там обстановка менее напряженная. Кроме того, совсем нет пациентов с диагнозом коронавирус на данный момент в Казачинско-Ленском, Катангском и Мамско-Чуйском районах – это зеленые территории на карте.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июля показывает, что пока зараза не уходит, значит, нужно быть осторожнее. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, особое внимание к здоровью должно быть у пенсионеров и сибиряков с хроническими болезнями. Режим самоизоляции в регионе, напомним, продлен до 12 июля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 июля. Фото: правительство Иркутской области.

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