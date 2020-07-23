Просроченные права в Иркутске 2020: можно ли ездить и как заменить
«Не может быть, у меня истекает срок водительских прав! – знакомая ведь ситуация, не правда ли? Многие из нас не заглядывают в удостоверения годами. Максимум, для чего достают из папки с документами, когда передают для проверки инспектору ГИБДД. Рассказываем, что делать, если у вас просроченные права (но это касается только Иркутска 2020, дальше поймете, почему).
Просроченные права в Иркутске 2020: документ будет действовать до 31 декабря 2020-го
Если вы внезапно увидели, что срок действия вашего удостоверения истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно, не спешите на время пересаживаться на общественный транспорт и занимать очередь в батальоне ГИБДД. По новому приказу МВД России, документ будет действовать до 31 декабря 2020-го.
- Заменить их разрешили до этой же даты, - рассказывает врио заместителя начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Иркутской области Алексей Уваров. – Водительские удостоверения будут действительны без всякого подтверждения и без единого ограничения. Так что, хотелось бы обратиться ко всем автолюбителям: чтобы не создавать лишнего ажиотажа и очередей в батальоне, не спешите менять удостоверение прямо сейчас. Времени еще предостаточно.
Напомним, еще раз. Просроченные права в Иркутске 2020 не являются нарушением, если срок действия истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно. Итак, подать заявление на замену прав любой водитель может в подразделение ГИБДД. Сделать это можно через Единый портал государственных услуг, многофункциональные центры оказания услуг, а также направить заявления на адреса электронной почты, указанные на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.
ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЮТСЯ
Если с 1 февраля по 15 июля 2020 вам исполнилось 14, 20 или 45 лет, и вы не успели поменять паспорт, не беда. Подать заявление об обмене можно также до 31 декабря. Ваш просроченный документ все это время будет действителен и административный штраф не грозит.
Куда обращаться
- лично в подразделения по вопросам миграции
- через личный кабинет Единого портала государственных услуг
- через многофункциональные центры, по предварительной записи по телефону контакт-центра ГУ МВД России по Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU