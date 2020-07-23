2020-07-23T15:28:24+03:00
Общество

Просроченные права в Иркутске 2020: можно ли ездить и как заменить

Сотрудники ГИБДД Иркутска рассказали, что с просроченными правами можно ездить до конца года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Просроченные права в Иркутске 2020: можно ли ездить и как заменитьПросроченные права в Иркутске 2020: можно ли ездить и как заменитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Не может быть, у меня истекает срок водительских прав! – знакомая ведь ситуация, не правда ли? Многие из нас не заглядывают в удостоверения годами. Максимум, для чего достают из папки с документами, когда передают для проверки инспектору ГИБДД. Рассказываем, что делать, если у вас просроченные права (но это касается только Иркутска 2020, дальше поймете, почему).

Просроченные права в Иркутске 2020: документ будет действовать до 31 декабря 2020-го

Если вы внезапно увидели, что срок действия вашего удостоверения истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно, не спешите на время пересаживаться на общественный транспорт и занимать очередь в батальоне ГИБДД. По новому приказу МВД России, документ будет действовать до 31 декабря 2020-го.

- Заменить их разрешили до этой же даты, - рассказывает врио заместителя начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Иркутской области Алексей Уваров. – Водительские удостоверения будут действительны без всякого подтверждения и без единого ограничения. Так что, хотелось бы обратиться ко всем автолюбителям: чтобы не создавать лишнего ажиотажа и очередей в батальоне, не спешите менять удостоверение прямо сейчас. Времени еще предостаточно.

Напомним, еще раз. Просроченные права в Иркутске 2020 не являются нарушением, если срок действия истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно. Итак, подать заявление на замену прав любой водитель может в подразделение ГИБДД. Сделать это можно через Единый портал государственных услуг, многофункциональные центры оказания услуг, а также направить заявления на адреса электронной почты, указанные на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЮТСЯ

Если с 1 февраля по 15 июля 2020 вам исполнилось 14, 20 или 45 лет, и вы не успели поменять паспорт, не беда. Подать заявление об обмене можно также до 31 декабря. Ваш просроченный документ все это время будет действителен и административный штраф не грозит.

Куда обращаться

- лично в подразделения по вопросам миграции

- через личный кабинет Единого портала государственных услуг

- через многофункциональные центры, по предварительной записи по телефону контакт-центра ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Новости 24
Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры
Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру
Строительство дороги по острову Ольхон возможно
ТПП Восточной Сибири реализует проект по развитию экотуризма «Baikal EcoBike»
Пенсионерка из Иркутской области перевела лжебанкирам миллион рублей
Почему в Иркутске сработали звуковые сирены экстренного оповещения
Смертельное ДТП на трассе «Байкал»: водитель Тойоты погибла, врезавшись в припаркованную фуру
Поиски пассажиров перевернувшейся лодки идут на Нижней Тунгуске
Цифровая бизнес-миссия с Омской областью пройдет в ТПП Восточной Сибири
Еще 171 человек заразился коронавирусом в Иркутской области
Из-за исчезновения Ан-2 с летчиками из Ачинска в Саянах возбуждено уголовное дело
"Мама, я в беде": мошенники забрали последние деньги у усольчанки, представившись ее сыном
Житель Усть-Кута лишился 600 тысяч после разговора с платежным роботом
Пострадавшие от наводнения в Тулуне получили ключи от новых квартир
МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской области
Мошенник, представляясь сантехником, обманывал пенсионерок из Братска
Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы
Герои среди нас: фельдшер Усольской больницы кинулась в пламя за ребенком
Суворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУ
Представители ТПП Восточной Сибири вошли в состав рабочей группы по реализации проекта строительства межвузовского студгородка
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области
Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области