Просроченные права в Иркутске 2020: можно ли ездить и как заменить

«Не может быть, у меня истекает срок водительских прав! – знакомая ведь ситуация, не правда ли? Многие из нас не заглядывают в удостоверения годами. Максимум, для чего достают из папки с документами, когда передают для проверки инспектору ГИБДД. Рассказываем, что делать, если у вас просроченные права (но это касается только Иркутска 2020, дальше поймете, почему).

Просроченные права в Иркутске 2020: документ будет действовать до 31 декабря 2020-го

Если вы внезапно увидели, что срок действия вашего удостоверения истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно, не спешите на время пересаживаться на общественный транспорт и занимать очередь в батальоне ГИБДД. По новому приказу МВД России, документ будет действовать до 31 декабря 2020-го.

- Заменить их разрешили до этой же даты, - рассказывает врио заместителя начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Иркутской области Алексей Уваров. – Водительские удостоверения будут действительны без всякого подтверждения и без единого ограничения. Так что, хотелось бы обратиться ко всем автолюбителям: чтобы не создавать лишнего ажиотажа и очередей в батальоне, не спешите менять удостоверение прямо сейчас. Времени еще предостаточно.

Напомним, еще раз. Просроченные права в Иркутске 2020 не являются нарушением, если срок действия истек с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно. Итак, подать заявление на замену прав любой водитель может в подразделение ГИБДД. Сделать это можно через Единый портал государственных услуг, многофункциональные центры оказания услуг, а также направить заявления на адреса электронной почты, указанные на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЮТСЯ

Если с 1 февраля по 15 июля 2020 вам исполнилось 14, 20 или 45 лет, и вы не успели поменять паспорт, не беда. Подать заявление об обмене можно также до 31 декабря. Ваш просроченный документ все это время будет действителен и административный штраф не грозит.

Куда обращаться

- лично в подразделения по вопросам миграции

- через личный кабинет Единого портала государственных услуг

- через многофункциональные центры, по предварительной записи по телефону контакт-центра ГУ МВД России по Иркутской области.