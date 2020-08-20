Студии и «однушки» в Иркутске с начала года подорожали на 13,9%

Для молодых свое уютное гнездышко, пусть и совсем маленькое – мечта. Но путь к ней становится все сложнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обзавестись собственным уютным гнездышком, пусть и небольшим - мечта, особенно для молодых. Все-таки время сейчас непростое, шикарную просторную квартиру не каждый может позволить.А вот бюджетные студии и «однушки» нарасхват. А если есть спрос, значит, и цены растут. Аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, что жилье площадью до 32 квадратов на вторичке с начала года резко подорожало по всей стране.

- Самые дорогие небольшие квартиры, кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, также есть в Петербурге, Сочи, Владивостоке и Севастополе, - рассказали специалисты. -Дешевле всего малогабаритки – чуть больше миллиона,в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Кургане, Владикавказе и Астрахани.

Иркутск в рейтинге стоимости маленьких квартир занял 14-е место по стране и второе по Сибири. У нас, по данным портала, такая недвижимость обойдется в 2,2 миллиона (дороже только в Новосибирске). Это в среднем. Если посмотреть объявления на сайтах продаж, можно найти варианты подешевле: например, совсем крохотную студию на окраине города в пределах 2 миллионов, при этом с дизайнерским ремонтом и новой мебелью. А можно подобрать «однушку» чуть просторнее, но раскошелиться, скажем, на 2,5 миллиона.

- Самые бюджетные квартиры продаются в микрорайоне Березовый, - комментирует риелтор Наталья. - Это Иркутский район, поэтому цены на жилье там ниже. А в городе за 2 миллиона предложат разве что переделанные комнаты в бывших общежитиях.

А вот предложений за последние полгода стало в два раза меньше. Почему? Во время карантина по коронавирусу многие передумали продавать свои квадраты, видимо, считая, что это надежное вложение денег на будущее. К тому же еще выше спрос на квартиры был весной, когда люди старались вложить свои накопления в недвижимость и раскупали все, что «залежалось».

Фото: Наталья ВИБЕ.

А теперь о скачке цен.Сильнее всего с января подорожали небольшие квартиры в Рязани - на 29%. Примерно на столько же поднялась стоимость малогабаритного жилья в Ставрополе, Саратове, Новокузнецке и Ульяновске.И только в двух городах подешевели - это Симферополь (-1,5%) и Грозный (-8,4%).

В Иркутске студии и «малогабаритки»за восемь месяцев прибавили в цене 13,9%.

- Главным драйвером роста цен за последние четыре месяца стала льготная ипотека. Причем ставку в 6,5%, гарантированную госпрограммой, некоторые банки дополнительно понизили на 0,5% - получилось и вовсе 6,1%,- объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Низкие проценты стимулируют решить квартирный вопрос. Однако из-за низких доходов большинство предпочитает дешевое жилье - студии и небольшие «однушки». Поэтому цены в этом сегменте и рванули вверх.

А в Иркутске, поясняют специалисты, вдобавок аукается переселение из Тулуна, пострадавшего от наводнения в 2019-м.

- Люди получали сертификаты и прошлой осенью и зимой «сметали» буквально все квартиры в Иркутске. Это спровоцировало рост цен после Нового года, который - не поверите! - ощутим до сих пор, - добавляет Наталья. - И дорожают не только малогабаритные, но и все остальные квартиры. Есть прогнозы, что в сентябре-октябре цены на недвижимость в нашем городе снова вырастут, так что если выбираете жилье - не затягивайте.

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