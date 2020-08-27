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Погода в Иркутске на выходные 29 и 30 августа: вернется ли летняя жара

Синоптики рассказали, сколько продлятся дожди
Любовь АрбатскаяЛюбовь АрбатскаяЛюбовьАрбатская
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Пока на улице осенняя погода, но теплые деньки еще порадуют иркутян.

Пока на улице осенняя погода, но теплые деньки еще порадуют иркутян.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свежо и пасмурно в Иркутске, как будто уже наступила осень. Листья с деревьев падают, ветер дует прохладный, и кажется, что уже пора доставать теплые куртки и шарфы… Так, стоп! Но ведь на календаре еще лето! Порадует ли нас погода жаркими деньками снова или любимое время года уже позади? Узнаем у синоптиков.

- 28 августа будет тепло и без осадков на севере области: в Катангском, Киренском районах, - рассказывает замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - А вот на остальной территории из-за холодного атмосферного фронта погода неустойчивая. Например, в Тулунском и Нижнеудинском районах уже прошли сильные дожди. В пятницу будет лить в центральных, южных районах, в том числе и в Иркутске, а ветер усилится до 12-15 метров в секунду. Похолодает до +15…+17 градусов. И только северяне порадуются жаре в +22…+27 градусов.

«Унылая пора, очей очарование» продолжится в Иркутске и на выходных. Прогулки, судя по прогнозу, лучше запланировать на субботу: днем будет тепло, около +20 градусов, а небольшой дождик заморосит только к вечеру.

В воскресенье ожидается слякоть, ветер и прохлада, температура не превысит +18 градусов. Так что, выходя из дому, одеваемся потеплее и не забываем зонтик, чтобы непогода не застигла врасплох. Время-то коварное, ничего не стоит простыть. Как вариант, можно провести выходной день дома с близкими, чем не отдых? А съездить на природу, на Байкал, устроить пикники на свежем воздухе еще успеем. Небесная канцелярия подарит нам немного лета в сентябре.

- 1 сентября, в День знаний, в Приангарье будет идти небольшой дождь, но солнце уже начнет пригревать, - продолжает Юлия Янькова. - 2 и 3 сентября иркутяне насладятся теплом выше +20 градусов. Так что мы еще порадуемся жарким летним денькам. Правда, недолго: к концу недели погода, скорее всего, опять испортится. Но не будем огорчаться заранее, пока это предварительный прогноз, он может измениться.

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