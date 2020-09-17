Эксперты рассказали, кому в Иркутской области поставят прививку от коронавируса

Прививку поставят не всем - есть ограничения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осень и так сезон простуд, а тут еще и коронавирус плюсом. И если от гриппа жители Приангарья активно делают прививки (уже больше 90,5 тысячи человек получили «укол здоровья»), то от COVID-19 первая партия поступит в регион только 18 сентября, и это всего лишь 42 вакцины. Так сказать, на пробу. Выясняем вместе со специалистами, кто первый в очереди на долгожданную прививку от коронавируса, какие есть противопоказания, и когда ждать следующую партию.

1. Что за вакцина?

Итак, к нам поступит первая партия вакцины под названием «Спутник V». Разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третья стадия клинических испытаний. В Москве ее действие испробуют на себе 40 тысяч добровольцев. В пилотном режиме - по 42 дозы - вакцина отправлена во все регионы России. Почему в таком небольшом количестве?

- Будут отработаны логистические цепочки доставки в субъекты РФ, - поясняют в Минздраве России. - А также распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан из группы повышенного риска.

То есть прежде чем отправлять большие партии, нужно подготовиться. У этой вакцины, по словам специалистов, строгие требования к условиям хранения - в морозильных камерах. Да и всех подряд прививать пока нельзя, чтобы ненароком не навредить, ведь действие «Спутника V» еще изучается. В планах даже есть создание специального мобильного приложения, где добровольцы смогут отмечать изменения в самочувствии, возможные побочные эффекты после прививки.

2. Кого привьют первыми?

Разумеется, тех, у кого выше риск подхватить коронавирус.

- Минздрав рекомендует прививать в первую очередь врачей, сотрудников скорой помощи, - рассказывает «КП» - Иркутск» исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. - Сейчас составляем списки. Вакцина, к слову, двукратная - ее будут ставить каждому два раза. Возможно, рекомендации изменятся, когда доставят следующую партию.

3. Когда ждать следующую партию?

Четкого ответа, увы, пока нет. Специалисты осторожно предполагают, что, возможно, в октябре. Все будет зависеть от решения Минздрава России.

В министерстве, кстати, отметили, что к концу 2020-го началу 2021 года планируется выйти на приличные объемы выпуска вакцины - 5 миллионов доз в месяц. Так что ждем.

4. Когда прививка от COVID-19 противопоказана?

- В первую очередь прививаться стоит тем, кто много контактирует с людьми, - это не только медики, но и педагоги, - комментирует директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов. - Разумеется, на добровольной основе, принуждать никого не будут. И только после начнут вакцинировать остальных желающих. Но не всех! Есть ограничения. Например, аллергия на какие-либо компоненты вакцины, а также наличие в данный момент острых инфекционных заболеваний с повышенной температурой. Если имеются антитела к коронавирусу, то прививка тоже не нужна. А для детей младше 18 лет вакцина дорабатывается отдельно.

5. Насколько вакцина эффективна?

- Окончательные выводы об эффективности вакцины сделают только через полгода после завершения третьей испытательной фазы, - говорит Сергей Балахонов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Классы уходят на карантин из-за COVID-19

Статистика заболеваемости COVID-19 в Приангарье к середине сентября не взлетела, как того опасались. Школы и университеты открыты почти три недели, а прирост остается на прежнем уровне - 70 - 80 новых случаев заражения в сутки.

В школах за здоровьем учеников - глаз да глаз. Так, на днях в Усть-Илимске сразу два класса ушли на дистанционку из-за коронавируса. В администрации города пояснили: чтобы один детский коллектив закрылся на карантин, достаточно единственного заболевшего ученика.

Ну а детские сады в Иркутской области по-прежнему работают в режиме дежурных групп.

Напомним, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 28 сентября. Носить маски - настойчивая рекомендация для всех. Расслабляться все-таки рано. Общее число заболевших COVID-19 в регионе уже перевалило за 18 тысяч. К счастью, выздоровело из них больше 16 тысяч.

КСТАТИ

Эпидемии гриппа нет

И обычную простуду никто не отменял. За прошлую неделю в Иркутской области с насморком и кашлем свалились 6576 человек, почти половина из них - дети до 14 лет. Но эпидемии пока нет, и это хорошо.

- От гриппа уже привито больше 90,5 тысячи человек, в том числе три тысячи детей, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора Приангарья. - Напомним, ранее в регион поступило 715 354 дозы обновленной вакцины. Планируется, что «укол здоровья» получит 60% населения.

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