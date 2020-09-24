Ремонт дорог в Иркутске 2020: когда закончатся пробки

Ремонт дорог в Иркутске 2020: реконструируют путепровод на улице Джамбула. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потерять час-другой в пробках, торопясь на работу или по делам, не очень-то радостно. В Иркутске, увы, заторы на улицах - не редкость. Этой осенью пробки на все 9-10 баллов! А все из-за ремонта дорог в Иркутске 2020. Сейчас в городе одновременно приводят в порядок 19 дорог, среди них и стратегические.

Так, проблемная точка - плотина ГЭС. Транспортный поток там огромный: по утрам иркутяне едут из Свердловского района в центр города на работу, вечером - обратно, плюс ограничение скорости в 40 километров в час. А теперь еще и затянувшийся ремонт. В сентябре на проезжей части уложили новый асфальт, но некачественно. И теперь подрядчику придется снова менять покрытие. А чтобы не мешать автомобилистам, делать это будут по ночам и в выходные. Планируется, что работы завершат до конца октября.

Далее. Улицу Култукскую ремонтируют с прошлого года. Хоть и не центральная магистраль, а тоже важная. И благоустраивают ее полностью с нуля, поэтому и долго. Уже готова «ливневка», тротуары, ограждения и съезды к частным домам. А теперь рабочие круглые сутки укладывают асфальт (он, кстати, будет трехслойным), делают бордюры и светодиодное освещение. Закончат тоже в октябре.

- Параллельно с Култукской заканчивается ремонт на примыкающей к ней улице Красноказачья, - рассказывают в администрации Иркутска. - Планируется, что до 15 октября там уложат основной слой асфальта, обустроят парковочные места и коммуникационные люки.

Горожанам придется потерпеть ремонт дорог в Иркутске 2020! Меры вынужденные. Буквально месяц и заторов явно станет меньше. А еще, напомним, до мая закрыт на ремонт путепровод на улице Джамбула, по которому ездят жители Ленинского округа. Из-за этого пробки в районе Глазковского моста образовываются даже в выходные. Но реконструкция необходима, так как путепровод в аварийном состоянии. Приходится приспосабливаться. Автомобилисты, например, могут объезжать затор по улице Иркутная.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще перекрыты дороги

Пока не наступила зима, в Иркутске успевают ремонтировать теплосети. Из-за этого водителям тоже приходится набраться терпения.

Так, до 1 октября закрыт проезд по улице Бабушкина от Карла Либкнехта до Дзержинского. До 7 октября ограничено движение по улице Кожзаводская возле дома №9. До 15 октября нельзя проехать по Цесовской Набережной от улицы Полины Осипенко до Николая Гаврилова (там строят ливневую канализацию).

- И до 16 октября будет поэтапно закрываться проезд по улице Гончарова от улицы Костычева до Левитана, - добавляют в городской администрации.

Ремонт дорог в Иркутске 2020 близится к завершению.

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