Вышла с работы и таинственно исчезла: мать двоих детей уже четыре дня разыскивают в Иркутске

Вот уже четыре дня родные и близкие 39-летней иркутянки не находят себе места. Еще 27 сентября женщина из поселка Березовый, пропала без вести, не вернувшись домой. До сих пор никто ничего не знает о ее местонахождении.

- Утром 27 сентября ей нужно было на некоторое время заехать на работу, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» родственники пропавшей. – Дальнейшее ее передвижение отследили по камерам видеонаблюдения. Судя по кадрам, она пришла на работу в 10.40. В 11.45 вышла из здания и отправилась в сторону Академгородка.

После этого, след иркутянки теряется. По словам родных, уже в 14 часов женщина не отвечала на звонки, а в 17 часов ее телефон был отключен. О своих планах на тот день близким женщина не рассказывала.

- Так она пропадает впервые, - продолжают родные. – Обычно, она всегда предупреждала, если куда-то собиралась или задерживалась. На чем она ездила? Обычно, на общественном транспорте, но иногда ходила пешком с работы до Березового. Дома ее ждут двое детей.

Поиски сибирячки тем временем, продолжаются. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают ее особые приметы. Рост женщины 164 см, нормального телосложения. У нее каштановые волнистые волосы, и голубые глаза. Была одета в красно-оранжевую ветровку, синюю с розовыми цветами кофту, синие брюки, и черные кроссовки. С собой у нее была маленькая черная сумка.

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