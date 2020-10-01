59 классов в школах Иркутской области за неделю ушли на дистанционку из-за коронавируса

Отдельные классы переводят на двухнедельную дистационку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ну вот, опять дистанционка», - вздыхают родители. Не все, конечно, а у кого детей отправили на двухнедельный карантин из-за коронавируса. За неделю в школах Иркутской области перешли на учебу из дома еще 59 классов! Это значит, что в каждом из них был хотя бы один заболевший COVID-19 или контактные с зараженными.

Всего с 1 сентября на дистанционку из-за коронавируса уходили 227 классов в 71 школе Приангарья.

- Это 5260 обучающихся, 326 сотрудников, - рассказали «Комсомолке» в министерстве образования региона.

Не обошлось без карантина из-за заразы и в детских садах. С начала учебного года в 18 учреждениях закрывали 17 групп. А еще за месяц переходили на дистанционку 37 групп в 14 техникумах и колледжах Иркутской области.

Конечно, некоторые коллективы уже вернулись из карантина. Но для этого, напомним, всем нужно сдать тест на коронавирус.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число заражений COVID-19 растет

В Приангарье постепенно увеличивается прирост новых случаев COVID-19. Так, по данным оперштаба на 1 октября, этот диагноз поставили еще 108 пациентам.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 19 276 заражений коронавирусом. Из них выздоровели 17 220 пациентов, лечатся в больницах 1125 человек, на дому – 609.

Умерло 233 человека от коронавируса, и 89 пациентов скончались от других болезней.