"Люстра ходуном ходит": землетрясение силой в 5-6 баллов произошло в Забайкальском крае

Эпицентр землетрясения на карте. Фото: сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Ощутимо тряхнуло", "Цветы на стойке качались", - сибиряки в соцсетях делятся впечатлениями от очередного землетрясения. На этот раз подземный толчок произошел около 11 часов утра 5 ноября в Красночикойском районе Забайкалья, вблизи границы с Монголией.

Качнуло довольно сильно. На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН сообщается, что в селе Менза, которое находится всего в 27 километрах от эпицентра, землетрясение было силой в 5-6 баллов. Дребезжали окна и посуда в шкафах. Качались люстры, скрипели двери. Тряхнуло и в соседних деревнях.

- Пострадавших нет. Разрушений строений и объектов инфраструктуры нет, - успокоили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Последние 10 землетрясений вблизи Байкала. Фото: сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Волна докатилась до Бурятии, жители небольших сел почувствовали в зданиях подземные толчки силой в 3-4 балла. Некоторые на всякий случай встали в дверные проемы.

"Страшно!", "На диване сидел и почувствовал, как качало слегка", "Монитор шатался и шторы шевелились" - так жители Бурятии пишут в соцсетях.

На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН отображено еще одно землетрясение, случившееся в том же районе Забайкалья, только на 2,5 часа раньше. Оно ощущалось чуть слабее, силой в 4-5 балла в ближайшем от эпицентра селе.

Напомним, мощное землетрясение произошло 22 сентября в Иркутске. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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