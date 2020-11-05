Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в онлайн-режиме в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один из самых нестандартных культурных проектов Сибирского региона - международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», пройдет 9 ноября в Иркутске. Напомним, он должен был состояться еще в апреле. Но, из-за сложной эпидемиологической ситуации, его перенесли на ноябрь. Правда, решили провести в популярном нынче онлайн-режиме. Посмотреть прямую трансляцию можно на телеканале ТИВИСИ HD и на сайте «Комсомольская правда» Иркутск irk.kp.ru. Начало в 19.00.

Итак, несмотря на смену формата, и все ограничения, «Джаз на Байкале», который, к слову, является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России, сохранил свой международный формат. Зарубежные музыканты примут в нем участие дистанционно!

- Но, основная часть программы этого концерта - выступление российских артистов, - рассказывают организаторы фестиваля «Джаз на Байкале». - Авторские аранжировки любимых джазовых композиций представит зрителям участница церемонии «Оскар» Анна Бутурлина. К слову, эта джазовая певица, озвучивала главную героиню мультфильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» Эльзу. В этот раз Анна выступит под аккомпанемент высококлассных музыкантов. За роялем будет Алексе Беккер, на контрабасе сыграет Павел Кольцов-Крутов.

.

Наверняка, любители джаза знают еще один коллектив, который примет участие в фестивале. А именно LRK-trio. Их музыка удивляет яркостью образов и глубиной. Слушателей они покоряют, прежде всего, своей импровизацией, и тем, что им удается говорить со зрителями на всех языках мира.

Ну и конечно, какой «Фестиваль на Байкале» без сибирских музыкантов? Чтобы выявить талантливых иркутских исполнителей, для них проводится отдельный конкурс с различными творческими встречами и мастер-классами. Они состоятся в очном формате, с соблюдением всех санитарных норм.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Джаз на Байкале» проводится в Иркутской области с 2006 года. С этого времени на нем выступило более 120 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из США, Бразилии, Японии, Франции, Германии, Камеруна и других стран. Перед иркутянами выступали музыканты с мировым именем: Игорь Бутман, Анна Бутурлина, Бенни Голсон, Шэйла Джордан, Адам Нуссбаум, Джэфф Тэйн Уотс, Дэвид Кикоски, Эрик Ривз, и др. За время существования фестиваля, концерты посетило более 35 тысяч зрителей.