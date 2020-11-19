В Забайкалье 15-летняя девочка забеременела от изнасиловавшего ее брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О диком случае, произошедшем в Сретенском районе Забайкалья, полицейским сообщили врачи. Они рассказали, что на днях к ним обратилась за помощью 15-летняя беременная девочка. От истории, которую поведала школьница, медики пришли в ужас. Оказалось, что отцом ребенка является родственник девочки. А именно 32-летний брат по отцу.

- Она призналась, что весной и летом 2020 года брат, пользуясь своей силой, дважды изнасиловал сестру в своем доме, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

При этом, девочка была настолько напугана, что сразу после изнасилований не стала сообщать в полицию. Говорит, боялась, что брат отомстит ей. Вполне возможно, если бы не врачи, об этом случае так никто бы и не узнал. Сейчас беременной школьнице оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Что касается насильника, то его задержали и допросили. Мужчина уже сознался в надругательствах над сестрой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». За решетку от может отправиться на срок до 15 лет. Ну а на время следствия его поместили в камеру СИЗО.

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