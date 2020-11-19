"Почему местных закрыли, а федералы работают": в Бурятии бизнесмены устраивают акции протеста из-за повторного локдауна

Пикет в центре Улан-Удэ. Фото: ves_ulan_ude_

В Бурятии, которая стала первым российским регионом, где из-за коронавируса снова закрыли кафе, рестораны, торговые центры, сауны, бани, мебельные магазины, назревает скандал. Ограничения в республике ввели с 16 до 30 ноября. И это при том, что Бурятия не входит в топ-10 регионов по заболеваемости COVID-19. Но больницы, как и везде в регионах, переполнены. И резерв найти трудно – все стационары за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, уже перепрофилированы под ковидные госпитали. И единственный выход, который нашли власти Бурятии, - закрыть на две недели сибиряков по домам. Вот только предприниматели заботы о здоровье населения не оценили. В ответ на повторный локдаун они вышли с протестами на улицу. Коммерсанты хотят добиться санкционированного митинга на площади Советов.

- На самом деле настоящего локдауна у нас в Бурятии нет, - рассказывает корреспонденту "КП-"Иркутск" владелица шести обувных бутиков Татьяна Комарова. – Он введен только для малого местного бизнеса. Торговые центры, где представлены федеральные сети и ритейлы, продолжают спокойно работать. Мы понимаем, что коронавирус опасен. И не хотим хапать деньги любой ценой. Но считаем, что если вводить ограничения, то для всех. Где же добросовестная конкуренция?

Предпринимательница Татьяна Комарова. Фото: личный архив

У самой Татьяны Комаровой в штате 17 продавцов. Все ждут хоть какие-нибудь деньги. Женщина признается, что платить зарплату за ближайший месяц ей будет нечем. Среди мер, которые предлагают местному малому бизнесу – налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения (снижение ставки с шести до одного процента, а «доходы минус расходы» с 15% до 5%), снижение платы за аренду помещений, и выдача беспроцентных кредитов.

- Например, мне такие меры не подходят, - продолжает Татьяна Комарова. – Еще весной, когда мы не работали два месяца, я брала кредит. Думала, быстро рассчитаюсь, но из долговой ямы выбраться не могу до сих пор. Сейчас должен был наступить момент, когда все могло наладиться. Мы закупили большую партию зимней обуви из Москвы, вложили огромные деньги. А теперь все это просто пролежит на складе.

А что же власти? Почему ограничения введены не для всех, власти республики уже объяснили.

- Все дело в том, что это федеральные системообразующие организации с оборотом более 15 млрд руб в год , - рассказала заместитель руководителя государственно-правового комитета администрации главы Бурятии Анна Акчурина. – А они должны приостанавливать работу в том случае, если принимаемые в регионе решения согласованы с правительством России. Наши ограничения, введенные главой Бурятии, принимались самостоятельно.

Прокуратура республики тем временем организовала проверку по факту протестных акций предпринимателей. Проверит их доводы, а также исполнение законодательства о защите интересов бизнеса. Сами же владельцы бутиков готовятся вновь выйти на улицы.