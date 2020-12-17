Насильнику из Братска, зверски убившему двух женщин, грозит пожизненный срок. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске завершено расследование громкого дела, по которому проходит 33-летний сварщик из Вихоревки Владимир Иващенко (имя и фамилия изменены, прим. ред.) Его обвиняют в изнасиловании и убийстве двух женщин. «Комсомолка» рассказывала эту историю. Началась она в начале 2019 года. Тогда Владимир вышел из тюрьмы и приехал в гости к женщине, с которой познакомился по переписке, когда еще находился в местах не столь отдаленных. Они начали жить вместе. Владимир устроился на работу, купил машину. Но тихая и размеренная жизнь вскоре ему наскучила.

Утром 9 марта 2020 года Владимир, проезжая на машине, заметил прохожую 52-летнюю женщину.

- Дамочка, садитесь, подвезу! - притормозил автомобиль возле нее Владимир. От предложения она не отказалась, а зря. Как только она оказалась в салоне, водитель начал к ней приставать, намекая на интим. Женщина стала сопротивляться. Разъяренный Владимир настолько сильно ударил ее по голове, что попутчица потеряла сознание. А дальше – как по сценарию жуткого криминального фильма. Владимир заехал в гараж, своей сожительницы, взял там металлическую монтировку, и повез обессиленную даму на окраину города. Заехав в безлюдное место, он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, спрятав тело кустарниках возле реки.

Сибирячку объявили в розыск. А уже через неделю полицейские сообщили ее родственникам, что тело нашли… По видео с камер наблюдения, размещенных на улицах города, сыщики вычислили, в какой автомобиль она села перед исчезновением. Вычислить водителя оставалось делом техники. После задержания отпираться Владимир не стал. Более того, на допросе, он признался, что в ноябре 2019 года, практически по такому же сценарию, убил еще одну местную жительницу. Познакомился он с первой жертвой так же: зрелая, 40-летняя женщина, подвыпившая, привлекла его внимание на улице. Он привез ее к себе в гараж, вместе выпили алкоголя, но в интиме она ему отказала.

- Он изнасиловал женщину, а затем зарезал, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Затем расчленил тело убитой и сбросил в реку. Автомобиль продал, все следы крови в машине и гараже замыл химическими средствами.

- У меня возникало сексуальное влечение к женщинам старше меня, - рассказал Владимир следователям.

В отношении братчанина были возбуждены уголовные дело по таким статьям как: «Покушение на изнасилование», «Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием». На днях следователи собрали все доказательства его вины. Дело направлено в суд.

- Ему грозит пожизненное лишение свободы, - добавляют в региональном СК.