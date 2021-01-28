Владислав Марусов, которого обвиняли в убийстве иркутской бизнесвумен, оправдан Иркутским областным судом. Фото: соцсети

В Иркутске поставлена окончательная точка в громком деле об убийстве 27-летней иркутской бизнесвумен, в котором обвиняли ее 27-летнего личного водителя Владислава Марусова. «Комсомолка» подробно рассказывала загадочную историю гибели девушки в сентябре 2018 года, со слов матери Владислава Ирины. Сам Марусов тогда находился в следственном изоляторе.

Кратко напомним эту историю. Итак, 8 сентября 2018 года тело девушки нашли на берегу Байкала в поселке Листвянка. Оказалось, что туда ее привез Владислав Марусов. Позже он рассказал, что когда припарковал машину на стоянке одного из отелей, начальница, попросив водителя остаться в машине, пошла к кромке 15- метрового обрыва, чтобы спуститься к берегу Байкала. По словам Влада, пока он ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело девушки лежит в воде. Тогда трагедию посчитали несчастным случаем. Думали, бизнесвумен сама сорвалась с обрыва. Марусов проходил по делу свидетелем. Обвиняемым водитель стал в феврале 2019-го, после того, как в деле появились новая свидетельница. Тогда же его заключили под стражу в СИЗО.

6 октября 2020 года, то есть спустя полтора года после ареста, суд присяжных оправдал Владислава Марусова. При этом, то что Владислав невиновен, решили все 8 присяжных заседателей. В этот же день Влад вышел на свободу. Прокуратура не согласилась с таким решением и написала апелляционную жалобу. 28 января 2021 прошло рассмотрение этой самой апелляции.

- Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила оправдательный приговор в силе, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Всем кто меня поддерживал хочу сказать огромное спасибо, - прокомментировал приговор сам Владислав Марусов, выложив видео на своей странице в соцсети. – Теперь я полноценно считаюсь оправданным.

Как Владислав Марусов попал на работу к бизнесвумен, какие отношения у них были, и зачем начальница давала Владу крупные суммы денег. Все подробности этой истории, а читайте здесь.

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