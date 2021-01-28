Ревнивец зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнеудинском районе Иркутской области завершено расследование громкого уголовного дела, по которому проходит 24-летний житель Алзамая. Его обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной и ее нового спутника.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этом зверском убийстве, которое произошло в ночь на 9 февраля 2020 года. Александр Протасов (фамилия изменена) не смог простить бывшей девушке Надежде то, что пообщавшись некоторое время с ним, она все-таки решила восстановить прежние отношения и, вернувшись к другому мужчине, начала строить с ним счастливую семейную жизнь. По словам близких Надежды, Александр считался в городе проблемным парнем. Якобы, даже во время службы в армии, отсидел в дисбате за то, что сломал челюсть сослуживцу. Получил он судимость и после службы, на гражданке. Когда Надя отказала ему, говорят, что бросил такую фразу: «Отомщу!»

- Александр начал преследовать Надю, -рассказывала «КП»-«Иркутск» сестра погибшей. – Надеялся добиться ее, а когда она решительно отказала, перешел к угрозам. Сестра рассказывала, что она реально боится его. Даже писала заявление в полицию. Одна из последних угроз поступила в день убийства. Он позвонил ей и сказал: «Я тебя сегодня зарежу!»

В ночь на 9 февраля Александр Протасов перешел от угроз к действиям. Прихватив с собой нож, он пришел к дому, где жила Надежда. Сначала он напал на 29-летнего спутника бывшей, нанеся ему несколько ножевых ранений. А затем таким же способом расправился с 28-летней Надеждой. Задержали его по горячим следам. Следователям он пояснил, что совершил убийство из-за ревности.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.

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