Машину скорой помощи обстреляли из пневматического оружия в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Под обстрел попал автомобиль скорой помощи во время очередного вызова в Ангарске. Мишенью Газель с красным крестом стала в одном из дворов многоэтажного дома. Там, по ветровому стеклу неотложки выстрелили из пневматического оружия. К счастью, ни водитель скорой, ни медики не пострадали. Стекло также осталось целым, на нем лишь образовался скол. Оказав помощь больному, врачи позвонили в полицию.

Приехавшие на место сотрудники уголовного розыска обследовали все близлежащие дома и нашли стрелков. Ими оказались два 16-летних подростка. С собой у них был пневматический пистолет, из которого они и стреляли по скорой.

- Они признались в стрельбе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Рассказали, что огонь по машине открыли из окна в подъезде. Назвали и причину. Говорят, что просто решили похулиганить.

Теперь нерадивых ангарских «снайперов» и их родителей ждет серьезная беседа с инспекторами по делам несовершеннолетних.

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