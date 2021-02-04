Иркутянин спас пенсионерку на морозе, а затем ограбил ее

Мужчина попал на каиеру видеонаблюдения на АЗС. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Пенсионерку, которая шла по городу в 30-градусный мороз без верхней одежды, автомобилист из Иркутска заметил, когда ночью ехал по улице 4-й Железнодорожной. Неравнодушный мужчина остановился и предложил пожилой женщине добросить ее до дома. Он подвез ее к подъезду и даже проводил до квартиры. Там спасенная сказала ему спасибо и уже собиралась распрощаться, как вдруг, мужчина начал требовать за свой поступок вознаграждение. Разумеется, денежное. Весь диалог записала камера видеонаблюдения, установленная в квартире пенсионерки.

- Бабка, я тебе жизнь спас, ты куда же пошла на улицу в 30 градусов, - говорит мужчина. – Дай хоть рублей 500, если есть.

- У меня нету, - отвечает хозяйка квартиры.

Но мужчина продолжает твердить, что он спас ей жизнь, и достоин получить свое вознаграждение. Он даже уже решил, куда потратит эти деньги.

- Дай 500 рублей на бензин, - говорит спаситель.

В конце концов, пожилая женщина вспомнила, что у нее есть банковская карта. Гость забрал ее и уехал. Когда иркутянка рассказала об этом случае своим родным, те обратились в полицию. Сыщики выяснили, что в ту же ночь, этой карточкой водитель расплатился на заправке. Там же он попал на камеры видеонаблюдения.

- Мы призываем его добровольно явиться в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме этого, просим откликнуться всех, кто его знает.