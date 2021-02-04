Хозяева погибли, а собака выжила в крупном ДТП на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Страшная авария произошла на 1501 километре трассы «Сибирь» 4 февраля. Недалеко от Тулуна Нива столкнулась в грузовиком Вольво. От удара отечественное авто превратилось в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончался водитель Нивы и его пассажирка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это была семейная пара. Водитель большегруза не пострадал.

Также в салоне Нивы нашли собаку. Она выжила, но получила серьезные повреждения. Полицейские отвезли ее в ветеринарную клинику, где ей сейчас оказывают помощь. По предварительной информации, у животного множественные переломы.

Что касается причин аварии, то виновника в этом трагическом ДТП сейчас устанавливают дорожные полицейские. Инспекторы еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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