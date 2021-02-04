С разрывом легких спасти не смогли: умерла собака, которая попала в крупное ДТП на трассе под Тулуном

Собака прожила после аварии несколько часов. Фото: Екатерина Лесничая

Нива, превратившаяся в груду искореженного металла, развернутый посреди трассы разбитый грузовик и лежащая на обочине дороги собака. Такую картину увидели очевидцы, которые первыми оказались на месте страшного ДТП, которое 4 февраля произошло на 1501 километре трассы «Сибирь». Недалеко от Тулуна Нива лоб в лоб столкнулась с большегрузом Вольво. Муж с женой, находившиеся в салоне легковушки погибли на месте. Их пса во время удара выкинуло из салона авто.

- Когда я подошла к собаке, думала, что она уже мертва, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Екатерина Лесничая, которая приехала на место аварии через несколько минут. – Но тут увидела, что лапа у собачки шевелится. Я погладила ее, смотрю, вроде реагирует. Мы с коллегами аккуратно подняли ее и повезли в ближайшую ветеринарную клинику.

По дороге дворняга жалобно скулила от боли, но пошевелиться не могла. Успокоилась, лишь когда ветеринары поставили ей укол обезболивающего. После осмотра выяснилось, что у пса множественные переломы тазобедренного сустава. Ветеринары приняли решение, транспортировать собаку в Иркутск. В соцсетях неравнодушные сибиряки даже открыли сбор денег для помощи пострадавшему животному. Но, через несколько часов пришла трагическая весть: собака скончалась.

- Смерть наступила от разрыва легких, - говорит Екатерина Лесничая.

Что касается причин аварии, то виновника в этом трагическом ДТП сейчас устанавливают дорожные полицейские. По предварительной информации, на встречную полосу выехал водитель Нивы.

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