Выставка «Без срока давности» открылась в десятках регионов России

С 8 февраля в десятках регионов России, от Калининграда до Дальнего Востока открылась Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы удалось рассекретить и опубликовать в рамках федерального проекта «Без срока давности», которые реализуется по поручению Владимира Путина.

Итак, на выставке можно посмотреть архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, планировала истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Кстати, выбор даты 8 февраля 2021 года для открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен. Ведь в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года Главный обвинитель от СССР Роман Руденко произнес речь на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В своем выступлении он озвучил весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Тематически выставка отражает весь геноцид советского народа фашистами: здесь карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей, находящихся в больницах

Также на выставке показаны самые интересные архивные документы из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта. Над проектом работали 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признали лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Она присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.