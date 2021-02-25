Тающий снег под ногами и припекающее солнце. Несмотря на то, что до наступления марта еще четыре дня, иркутянам уже хочется быстрее почувствовать запах весны. Тем более что зима нынче в Приангарье выдалась морозная и снежная. Вот и сейчас в самом конце февраля она не собирается сдавать свои права. Синоптики рассказали, какой будет погода на март 2021 в Иркутске.- Нас еще ждет несколько морозных деньков, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – К вечеру пятницы, 26 февраля столбик термометра в Иркутске опустится до -16 градусов. В субботу до -23. Также вновь пойдет снег. А вот в воскресенье выглянет солнце и из-за этого подморозит уже до -28.И еще немного об особенностях уходящего февраля. По наблюдениям синоптиков во второй декаде последнего зимнего месяца, в регионе выпало 14 мм осадков при норме в 3 мм. Такого снежного февраля у нас не было уже 45 лет!Какой будет погода март 2021 в Иркутске? Синоптики уже знают предварительный прогноз.- 1 и 2 марта в городе будет еще прохладно, - продолжает Юлия Янькова. – Ночами до -23, днем до -18. На севере и вовсе до -33. Заметно теплеть начнет с 3-го числа. Особенно погода порадует в праздники. С 6 по 8 марта возможно от 0 до +5. Что касается прогноза на весь март, то температура в первый весенний месяц ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Ночами в среднем -10, -15, днем -4,-9. В отдельные дни воздух может прогреться выше +5. Отмечу, что снега также ожидается больше нормы.КСТАТИСамые теплые мартовские дни были зафиксированы в Иркутске в 1994 году. Тогда столбик термометра поднимался до +20 градусов, в марте 2008 годы было несколько теплых дней с +17. Ну а самым холодным оказался март 1971-го. Тогда резко подморозило до -37.