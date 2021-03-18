Полеты из Иркутска в Турцию возобновляются в марте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для тех иркутян, которые планируют провести ближайший свой отпуск в солнечной Турции. С 23 марта возобновляются полеты из Иркутска в Анталью. В этот день из столицы Приангарья, после более чем годового перерыва, связанного с пандемией, вылетит первый самолет на берега Средиземного моря.

- 23 марта чартерный рейс по маршруту Иркутск – Анталья выполнит Boeing 757-200, рассчитанный на 235 пассажиров, - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутск. - Обратный рейс запланирован на 2 апреля. Также в апреле ожидается еще 5 таких рейсов.

В апреле летать в Анталью из Иркутска начнут еще несколько лайнеров разных авиакомпаний. Отправиться в Турцию можно будет на таких самолетах как: Boeing 767 Boeing 777-200.

ЭТО ВАЖНО!

Не забудьте, что для въезда в Турцию, пассажирам необходимо не ранее чем за 72 часа до въезда в страну заполнить анкету по ссылке. Этот документ нужно распечатать или скачать на телефон и показать сотруднику авиакомпании в аэропорту Иркутска перед посадкой в самолет. Без анкеты в посадке на борт вас просто не пустят. Также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

После возвращения в Иркутск, туристу необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на коронавирус.

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