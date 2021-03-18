Мамочка собрала 40 тысяч на выпускную фотосессию класса, но исчезла и деньги оставила себе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- «В следующем году наши дети заканчивают начальную школу. Я могу организовать для ребят фотосессию и изготовить памятные альбомы». Такое заявление в ноябре 2020-го на родительском собрании сделала мама одного из учеников 4-го класса шелеховской школы. Посовещавшись, остальные родители и классный руководитель решили, что это отличная идея. На услуги профессионального фотографа, и на оформление альбома, мамы и папы всех ребят скинулись автору задумки по 2 500 рублей.

Однако, в назначенный день в декабре, когда школьники пришли на занятия нарядными, съемка не состоялось, так как фотограф просто не пришел. Женщина-организатор, которая собрала в общей сложности 40 тысяч рублей, это никак не объяснила. Она просто не вышла на связь. Не отвечала она в общем чате на возмущенные сообщения родителей целых три месяца. И похоже, что не собиралась возвращать деньги. Уже в марте, родители написали заявление в полицию.

- Это мошенничество можно назвать особенно наглым, так как деньги собирала родительница из этого же класса, - рассказала дознаватель ОМВД Росси по Шелеховскому району Надежда Касьянова. – Чтобы не попасть в такую же ситуацию, советуем всегда брать подтверждающие документы. Например, квитанции и договора.

Как рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по этому факту сейчас проходит проверка. Дело передали местному участковому. Не исключено, что все решится мирным путем, без возбуждения уголовного дела.

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