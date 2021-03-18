Иркутянин нырнул в ледяную прорубь, чтобы угостить Татьяну Навку байкальской водой. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Евгением ЛОХОВЫМ

Зимний Байкал так и манит звезд спорта, шоу-бизнеса и блогеров. Кто-то из селебрити приезжает устраивать яркие фотосессии, кто-то покататься на коньках. Вот и олимпийских чемпионов, фигуристов Татьяну Навку и Романа Костомарова нынче приманила Сибирь, а не заморский Лазурный берег. Именитые спортсмены приехали на Байкал на съемки фильма. Какого именно - пока держится в секрете. Как призналась Татьяна Навка у себя в соцсетях, она исполнила давнюю мечту - прокатилась на коньках по кристально чистому льду озера.

«Это было что-то невообразимое, восхитительное, потрясающее, - поделилась с подписчиками эмоциями Татьяна Навка. - Не могла себе даже представить, как это круто кататься на льду толщиной 70 см столь прозрачном и красивом. Аналогов этой красоте, чистоте и мощи в мире нет».

Но это не все, что удивило олимпийскую чемпионку. В разгар съемок на площадке случайно оказался прохожий. Мужчина, уверенно разгуливающий босиком в одних купальных трусах, шапочке и подводной маске, предложил Татьяне испить - нет, не горячего чая, а чистой байкальской воды. Между прочим, температура в Байкале сейчас не превышает +4 градусов.

Закаленный иркутянин резко нырнул в прорубь, чем привел фигуристку в шок, а через несколько секунд вернулся с полным стаканом байкальской воды.

- Золотая рыбка, - воскликнула фигуристка и, приняв стаканчик, сделала глоток. Стоящий рядом Роман Костомаров в ту же секунду опустился на колени и попил прямо из проруби.

«Мне даже смотреть на это было холодно, не говоря уже о том, чтобы даже представить нырнуть туда, - написала Татьяна. - Но водичка безумно вкусная, чистая и свежая».

Ну а тем мощным и бесстрашным парнем оказался иркутский экстремал Евгений Лохов. Морозов он точно не боится. Например, в конце декабря этот морж вместе с другом Егором Лесным прокатился по центру Иркутска в 30-градусный мороз на лошадях в одних трусах. На этот раз парни приехали на Байкал, чтобы помочь знаменитому фридайверу Алексею Молчанову установить рекорд Книги Гиннесса по погружению на глубину 80 метров.

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