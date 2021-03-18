Берег турецкий или родной Сочи: куда иркутяне смогут улететь в отпуск без пересадок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ровно год назад отменили все международные рейсы из Иркутска. Сегодня жизнь после начала пандемии потихоньку возвращается в прежнее русло. Из столицы Приангарья запускают самолеты в Анталью. Уже в марте, причем без пересадок в Москве и других городах, на турецкий берег отправится первый чартер.

- В апреле в Анталью ожидается еще пять прямых рейсов, которые выполнят разные авиакомпании, - рассказывают "КП"-"Иркутск" в пресс-службе воздушной гавани Иркутска. - Что касается других зарубежных направлений, то выбора пока нет. Сейчас мы ведем переговоры с авиакомпаниями, готовыми летать из Иркутска в те страны, которые уже открыли свои двери для российских туристов.

Но и с Турцией пока не все так просто. Увеличится количество рейсов к лету или, наоборот, уменьшится, пока неизвестно. Это будет зависеть от спроса, ведь некоторые ограничения сохраняются.

Не забудьте, что для въезда в Турцию нужно предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Причем сделать его нужно не ранее, чем за 72 часа. Такую же процедуру придется пройти и по возвращении домой - не более чем за 72 часа после прибытия. Важно: в стоимость путевки все это не входит, оплачиваете дополнительно. Если речь идет об отпуске для семьи, скажем, из 3 - 4 человек, то сумма выйдет внушительная. В среднем сдать ПЦР-тест на ковид в Иркутске обходится в 1,5 - 2 тысячи рублей.

Далее еще один важный нюанс - специальная анкета (ее можно найти на сайте иркутского аэропорта). Этот документ нужно распечатать или скачать на телефон и показать сотруднику авиакомпании в аэропорту Иркутска перед посадкой в самолет. Без анкеты на борт вас не пустят.

Если лететь за границу вы нынче все-таки не решитесь, тогда есть вариант отправиться на старые добрые отечественные курорты. Например, в Симферополь. Помимо прямых рейсов, есть в наличии полеты с пересадкой. Например, одна из авиакомпаний с 7 июня откроет рейсы Иркутск – Уфа - Симферополь. Вылеты каждый понедельник.

А вот в Сочи, который пользовался популярностью у иркутян и в самый разгар пандемии, забронировать билеты можно еще с ноября прошлого года. Помимо прямых рейсов полеты будут выполняться через Барнаул с 26 мая по 3 октября, по средам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону - от 15 035 рублей. Также каждый пассажир сможет приобрести страховку от заражения COVID-19. Она действует 14 дней после полета.

И еще одна хорошая новость для тех, кто любит путешествовать по России. Этим летом увеличится количество внутренних рейсов из Иркутска по таким популярным направлениям, как Москва, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург. Самолеты начнут летать с такой же периодичностью, как это было в докоронавирусные времена.

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