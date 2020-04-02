Газета «КП» - Иркутск выпустила противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»

Газеты выходили даже в войну! И это не лозунг, это действительность. Уважаемые наши читатели, в эти сложные дни, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, «Комсомолка» остается с вами. Наши журналисты продолжат писать новости, статьи и репортажи, а кроме того делать специальные выпуски!

Первый из них «#Сидим дома!» «КП» - Иркутск выпустила в четверг, 2 апреля. В нем о том, какие меры правительство Иркутской области, Законодательное Собрание региона, администрация и Дума Иркутска принимают для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Какую помощью и содействие в этом непростом деле оказывают властям предприятия и компании Приангарья? На какие беспрецедентные мероприятие идут ради сохранения жизни и здоровья своих сотрудников и всех жителей области? В это непростое время, как никогда важно, чтобы все мы выступали единым фронтом.

Предлагаем вашему вниманию познакомиться с информацией нашего проекта, а также сообщить, что готовится к выходу в печать второй специальный выпуск «КП» - Иркутск. Он выйдет в свет в четверг, 9 апреля. Главы городов и поселков Иркутской области, руководители предприятий и компаний региона, обращаемся к вам, расскажите нашим читателям о том, какие меры предпринимаете вы в борьбе с коронавирусом. Но не только в печатной версии «КП», но также на сайте irk.kp.ru, радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) и на официальных страницах «КП» - Иркутск в соцсетях – Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте - вы можете поведать о тех добрых делах, что делаете в эти дни ради всеобщего блага. Все наши площадки работают для вас!

Фотоконкурс #Ядома: как Иркутск сидит на карантине

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«Комсомольская правда» также поддерживает акцию «Сидим дома» и остается с вами! Мы вводим доставку нашей печатной продукции по Иркутску. Заказать газеты можно по телефону. В другие города, такие как Шелехов, Ангарск и Усолье-Сибирское, газету доставим при коллективной заявке.

Оформить заказ можно двумя способами: позвоните нам напрямую по тел. 8-964-100-88-89 или в волонтерский центр по тел. 8-914-955-75-33 (адрес: ул. Российская, 20). Кстати, волонтеры помогут не только с доставкой газеты, но и c продуктами питания и медикаментами, если потребуется.

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