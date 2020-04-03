Как в условиях угрозы коронавируса защититься от других напастей

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции жителям Иркутской области рекомендуют оставаться дома и работать удаленно. Некоторые компании и организации временно закрылись, другие сократили рабочий день, третьи перевели всех сотрудников на «удаленку». Между тем рано или поздно люди вернутся к полноценной жизни, начнут выезжать на природу, на дачи. И здесь их уже подстерегает другая опасность - клещи, которые могут быть переносчиками смертельно опасного энцефалита.

В Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и некоторых других городах страховая компания «Колымская» предлагает своим клиентам заключить договор добровольного медицинского страхования по программе «Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща+». Сейчас офисы работают, но по специальному графику или неполный день. Как бы то ни было, от их посещения пока стоит воздержаться, особенно пожилым людям. Сегодня можно очень легко застраховаться, не выходя из дома. На сайте www.kolm.ru, следуя инструкциям, любой желающий сможет оформить полис и оплатить услугу.

Людмила Чурилова, директор ангарского филиала страховой компании «Колымская», рассказала, что на сайте представлены все виды страхования.

- Допустим, человек выбирает программу «Диагностика и лечение при укусе клеща». Здесь же он видит кнопку «Рассчитать», и далее, заполнив анкету, узнает стоимость. Если она его устраивает, заполняет необходимые данные, оплачивает услугу онлайн, получает полис, распечатывает его, и все. Таким образом, не подвергая себя опасности заразиться коронавирусом, можно на будущее защитить себя и свою семью от другой опасности - укуса клеща, - отметила Людмила Чурилова.

Если пожилой человек хочет застраховаться онлайн, но не знает, как это сделать, он может либо обратиться за помощью к своим родственникам, либо позвонить в компанию по телефону (в Иркутске +7 (3952) 72-18-02, в Ангарске +7 (3955) 52-79-44), и специалисты подскажут последовательность необходимых действий - куда нажать, что заполнить и т.д.

- В наших офисах работают сотрудники разного возраста - от 30 до 80 лет, и все они для заключения договоров страхования пользуются сайтом. Там ничего сложного нет. Освоить эту «науку» может любой человек, - сказала директор ангарского филиала страховой компании «Колымская».

Страхование от укуса клеща сейчас наиболее популярно. Сам полис, в зависимости от программы, города и наличия скидок, стоит от 190 до 300 рублей. При этом страховая сумма по договорам страхования достигает 200 тысяч рублей на одного человека.

Если полиса нет, человеку, которого укусил клещ, придется выложить из кармана деньги и на осмотр врача, и на исследования, и на лекарство, что очень недешево. Например, одна ампула иммуноглобулина стоит около 900 рублей. А их потребуется несколько. Все зависит от веса человека. Если пострадавший от укуса клеща весит 100 кг, то препарат обойдется ему в 9 тысяч рублей, не считая дополнительных услуг.

- Полис, безусловно, экономит деньги. Но хочу напомнить, что он начинает действовать на шестой день после заключения договора, поэтому позаботиться о страховании нужно заранее, - отметила Людмила Чурилова.

Сейчас на улице теплеет с каждым днем. Самоизоляция закончится, люди, уставшие сидеть в четырех стенах, захотят воссоединиться с природой, поэтому сейчас самое время заказать полис онлайн. Это позволит уверенно чувствовать себя в любой ситуации.

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