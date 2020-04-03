Депутаты Заксобрания Иркутской области прорабатывают меры поддержки для пострадавших от коронавируса

- Ситуация с пандемией действительно напряженная во всем мире и в России в том числе, - говорит заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Артем Лобков. - Мы с коллегами и на сессии, и на заседаниях комитетов и комиссий, и на других площадках затрагивали различные варианты поддержки. Одна из важнейших задач - обеспечить стабильную работу системы здравоохранения: чтобы медработники имели все необходимые средства защиты - маски, костюмы, а больницы были оснащены оборудованием, например аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Это лишь один из моментов, на которые сегодня обращают внимание парламентарии. На самом деле вопрос всесторонний. Реалии меняются каждый день. Если, допустим, на прошлой неделе все меры по недопущению распространения вируса имели рекомендательный характер, то сегодня введены ограничения.

- Нагрузка на медиков возросла в разы, - продолжает Артем Лобков. - И эту усиленную работу надо справедливо оплачивать. Мы обсуждали, что необходимо поощрять врачей, которые трудятся «на передовой». Буквально на днях эту инициативу озвучил врио губернатора Игорь Кобзев. Движемся в правильном направлении общими усилиями.

Кстати, по оплате труда. Депутаты постоянно получают обращения от медработников по начислениям, особенно это касается среднего персонала. Этот вопрос парламентарии не раз ставили перед правительством региона. Наконец, в послании губернатора Игорь Кобзев сообщил, что будет проведен аудит в лечебных учреждениях Иркутской области.

Но вернемся к пандемии. Накануне председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Александр Гаськов внес законодательную инициативу, которая, возможно, позволит отменить медучреждениям оплату налогов на имущество.

- Сейчас все организации получают финансирование из фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, - говорит Александр Гаськов. - Налог на имущество идет в областной бюджет. Это немалые суммы. Если льготу примут, то сумма финансирования больниц не уменьшится, а оставшиеся деньги они смогут потратить на свои нужды. Для одних это погашение кредитов, а для других повышение зарплаты работникам.

Такая льгота была ранее, но в 2016 году была отменена. И сегодня больницы вынуждены из денег, которые получают из Фонда ОМС, выкраивать средства на этот налог. А это действительно огромные суммы. Например, налог на имущество у Боханской районной больницы - 35 млн рублей в год. При этом у самих медучреждений полно кредитов, их общий объем в Иркутской области составляет около 300 млн рублей.

В связи с этим, а также из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, введение льготы - большое подспорье и помощь! Предложенную инициативу рассмотрят на ближайшей сессии областного парламента.

Еще одна сфера, которая сегодня нуждается в поддержке, - малый и средний бизнес. Падение курса рубля и карантинные ограничения наносят удар по предпринимателям. А значит, множество людей может остаться без зарплаты и работы.

- Сейчас перед нами стоит задача разработать совместно с правительством план мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в Иркутской области, - говорит председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. - Этим мы сейчас как раз и занимаемся. Оцениваются ситуация и подходы, как будут реализовываться механизмы поддержки, вариантов которых много. Хотим провести работу оперативно, чтобы предприниматели смогли оценивать свое будущее в текущей ситуации.

Так, парламентарии предлагают сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий сферы туризма, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, культуры до конца этого года. По этому поводу прошло совещание в областном парламенте. На нем присутствовал экс-спикер Заксобрания, ныне депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, который и предложил коллегам выступить с соответствующей инициативой.

- Президент страны поручил отсрочить выплату всех налогов, кроме НДС, на полгода, - сказал Сергей Сокол. - Время пролетит быстро, и не исключена ситуация, когда бизнес попросят выплатить 100% этих налогов. И это будет весьма серьезная цифра.

- Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников уже дал поручение соответствующим подразделениям провести расчеты, - добавил вице-спикер Кузьма Алдаров. - Необходимо соблюсти баланс бюджетной сферы. В частности, учесть интересы муниципалитетов, у них и так не хватает средств для решения насущных проблем. Все эти моменты всесторонне будем прорабатывать вместе с правительством региона. Нам надо найти решение в кратчайшие сроки. Они уже определены - до 1 мая.

Кроме того, несколько предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства внесены Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Напомним, она наделена законотворческой инициативой. Так, например, рассматривается возможность ввести «налоговые каникулы» для бизнеса по некоторым областным налогам, снизить ставки по УСН (упрощенной системе налогообложения) до минимальной в 1%, ввести отсрочку и заморозить ставки арендной платы по государственному и муниципальному имуществу и другие.

Также предприниматели обратились к парламентариям с просьбой освободить их от уплаты аренды на два месяца и до конца года обеспечить скидку в 50%. Такие меры позволят арендаторам выплачивать своим сотрудникам зарплату и сохранить рабочие места.

ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.

Кстати, вице-спикер Ольга Носенко вошла в состав созданной ТПП Восточной Сибири рабочей группы по оперативному мониторингу ситуации и выработке решений о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Думаю, во взаимодействии с органами власти и бизнесом мы сможем выработать те решения, которые поддержат, в частности, туристическую отрасль в эти трудные времена, - рассказала Ольга Носенко. - Со своей стороны, областной парламент готов выступить с инициативой о мерах поддержки, в частности об ослаблении налогового бремени, предоставлении льгот по коммунальным и арендным платежам. Подобные механизмы мы применяли для поддержки предпринимателей и населения после наводнения летом прошлого года.

Туристический бизнес в регионе страдает сегодня особенно сильно. Въездной туризм фактически приостановлен из-за введения ограничений и отмены большинства заграничных рейсов, а внутренний не дал прироста. Турагентства вынуждены закрываться и отправлять сотрудников в отпуска без содержания.

Снижение выручки до 40% отмечено и в сфере общественного питания.

Главное - не навредить

- Сейчас довольно много инициатив рассматривается по добровольчеству, - говорит Наталья Дикусарова. - Но это очень тонкий момент. Здесь нельзя совершать ошибок! Да, есть понимание, как помочь людям, нашему старшему поколению, и социальные службы работают в этом направлении. Есть и волонтерские объединения. Однако всем нам в первую очередь необходимо соблюсти те ограничительные меры, которые уже введены.

Словом, работа как на удаленке, так и в коридорах Заксобрания не останавливается. В частности, спикер Александр Ведерников отметил, что какие-то вопросы парламентариям, в связи с рекомендациями не выезжать за пределы региона, придется решать дистанционно. Многие депутаты уже отменили командировки в другие города России, в том числе и в Москву.