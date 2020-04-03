2020-04-03T12:28:15+03:00
Общество

Три городских больницы Иркутска частично закрыли на карантин из-за пациентов с коронавирусом

Все они поступали в отделения с пневмонией. Всем заболевшим от 50 лет
Яна ЛИСИНА
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Официально на 3 апреля заболевших коронавирусом в Приангарье 8 человек.Официально на 3 апреля заболевших коронавирусом в Приангарье 8 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Медсанчасть ИАПО, 1 и 10-ая городские больницы частично закрыты на карантин. Он продлится две недели. Как сообщили «КП» - Иркутск в минздраве Иркутской области, карантин коснулся отделений, в которых лежали пациенты с коронавирусом. Изначально они попали в больницы с пневмонией, но затем у них были взяты анализы. Они и подтвердили, что люди были заражены COVID-19.

- Действительно, у всех трех пациентов был поставлен сначала диагноз «пневмония», - пояснили в ведомстве. – Но затем тест подтвердил коронавирусную инфекцию. У всех медиков, кто контактировал с заболевшими, а также у других пациентов, взяты анализы. Отделения закрыты на карантин. Все меры безопасности предприняты.

Напомним, первый такой случай был зарегистрирован в 10-ой городской больнице, затем – в 1-ой, и 31 марта привезли пациента в медсанчасть ИАПО. Сейчас они все переведены в инфекционную больницу, где для зараженных коронавирусом отвели отдельные блоки. Напомним, инфекционная больница Иркутска стала центром по борьбе с этой заразой, для них сделали два блока на 250 мест.

Уточним, на 3 апреля в Приангарье подтверждено восемь случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Как стало известно «КП», всем заболевшим от 50 лет. Самым старшим – супругам-пенсионерам, от 80 лет – заграницей они не были. Молодых или людей среднего возраста среди тех, кому официально поставили диагноз коронавирус, нет.

Также в минздраве добавили, что ведомство разработало так называемую маршрутизацию, в какие больницы и отделения доставлять больных с пневмонией, чтобы исключить риск того, что у них может быть коронавирус и они способны заразить других пациентов. Как известно, именно пневмония – самое тяжелое последствие COVID-19.

Уточним, что у одного человека еще сомнительный результат исследования. Пробы доставлены в новосибирский научный центр «Вектор». 4660 человек, которые находятся на самоизоляции, прошли обследование.

Напомним также, что поликлиники отказались от диспансеризации и профилактических осмотров. Они отменены и когда возобновятся – пока неизвестно. Кроме того, приостановлены и плановые приемы и записи на консультации узких специалистов.

Врачи оказывают только неотложную и экстренную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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