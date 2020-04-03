Песни Великой Победы: "Жди меня"

ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции…

«Жди меня»

Музыка Матвея Блантера,

слова Константина Симонова

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: «Повезло».

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой.

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Геннадий ГУЩИН, заслуженный артист России, режиссер:

- Наш народ пережил трагедию, которая уже является частью русского кода. И она передается от родителей к детям на каком-то подсознательном уровне. История Великой Отечественной войны отражена в рассказах, повестях, фильмах и, конечно, в песнях. Я сам - сын ветерана войны, и наше поколение росло среди них. Помню, как собирались во дворах люди, которые прошли весь тот ужас, горнило, - кто-то без ноги, руки. Они пели под гармонь военные песни, которые с детства впились в мою память. Лично мне душу бередит песня «Враги сожгли родную хату». Плакал, когда переживал историю человека, вернувшегося с войны к сожженному дому. А еще «Жди меня»… Без кома в горле стихотворение Константина Симонова слушать невозможно. Гениальнейшее произведение, которое было написано как раз в то время, когда очень было нужно людям на фронте. Сколько душевной мудрости вложено в эти строки! Бойцы слушали и понимали, что нужно держаться, ждать и верить. Рекомендую всем перечитать или послушать песню. Всколыхнутся давно забытые эмоции и чувства.

ФОТО: Анатолий Быков, официальный сайт иркутского драмтеатра.

ИЗ ИСТОРИИ

«Жди меня» по праву называют лучшим стихотворением Великой Отечественной. 27 июля 1941 года Симонов, журналист, вернулся с фронта. В ожидании новой командировки на войну неделю провел на даче писателя Льва Кассиля в Переделкино.

Позже он говорил:

- У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей письмо в стихах… Был жаркий летний день. Кругом высокие сосны, много земляники, зеленая трава. И тишина. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война. Наверное, в тот день больше, чем в другие, я думал не столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на ней… Первым слушателем был Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание.

14 января 1942 года стихи вышли на третьей полосе «Победы» - главной газеты страны. Симонов сразу стал знаменитым. В тот же год получил первую свою Сталинскую премию (потом будет еще пять!). В 43-м советская актриса Валентина Серова, которой были посвящены эти строки, стала его женой. Позже она сыграла главную роль в фильме «Жди меня» по пьесе возлюбленного. Великие стихи стали для многих людей фронтового поколения молитвой. Они помогали воевать, ждать, надеяться и верить. И приближать День Победы.

В 1942 году стихотворение было положено на музыку Матвеем Блантером.