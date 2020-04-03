Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске не состоялся: когда мы увидим матчи сильнейших сборных мира?

В воскресенье, 5 апреля, должен был завершиться чемпионат мира по хоккею с мячом - 2020 в Иркутске в группе А. В наш город приехали бы команды из Швеции, Финляндии, Норвегии, США, Германии и других стран. Эстония могла дебютировать в элитном хоккейном дивизионе. А в финале, как обычно, встретились бы Россия и Швеция, которые в упорной борьбе сразились бы за главный трофей турнира - Кубок чемпионов. Однако пандемия коронавируса спутала все карты организаторам мирового форума.

Из-за повсеместного запрета и переноса всех массовых мероприятий, в том числе футбольного «Евро-2020» и Олимпийских игр в Токио, дату старта чемпионата мира по бенди также пришлось изменить. Но иркутским любителям русского хоккея не стоит переживать: турнир все равно пройдет в нашем городе - на новой крытой ледовой арене «Байкал», но только в октябре. И, как мы видим, такое решение действительно было правильным. Ведь если бы его не отменили, он бы совпал с появлением первых случаев заражения COVID-19 в Приангарье. В таком случае опасности подвергались не только болельщики, но и хоккеисты.

Казахстан и Финляндия - на выход

Сложности с чемпионатом мира в Иркутске начались задолго до карантина в российских регионах. Первой решила перестраховаться и отложить свою поездку на мировой форум сборная Казахстана. В республиканском министерстве по культуре и спорту атлетам настоятельно порекомендовали не покидать страну, чтобы не подхватить ненароком заразную болезнь. Но первые сложности не остановили организаторов, которые отнеслись к отказу казахов совершенно спокойно, решив подобрать команду на замену и перекроить расписание. Кандидатов было много. Даже участникам турнира в группе В, который проходил в Иркутске с 1 по 6 марта, предлагали приехать, но договориться так и не успели.

Заметив, что казахи решили не ехать в Иркутск, другие команды тоже задумались о том, нужно ли рисковать здоровьем игроков. И тогда всерьез засомневались финны, которые взяли несколько дней на размышления. Затем свои опасения высказали и представители других команд. Но в Международной федерации бенди не стали дожидаться, пока от участия откажутся все дружины, кроме России, поэтому оперативно объявили о переносе чемпионата мира на полгода. Они сдали все билеты, которые купили для команд, и не потеряли потраченные на перевозку деньги.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске не состоялся: когда мы увидим матчи сильнейших сборных мира?Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Участие многих команд в чемпионате мира оказалось под угрозой, а это вполне могло нанести удар по престижу нашего вида спорта и снизить интерес болельщиков, - рассказывает президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник. - Специалисты обещают, что уже в октябре ситуация в мире стабилизируется и тогда все сборные смогут без проблем приехать, а у организаторов будет больше времени подготовиться и провести турнир на высшем уровне.

Больше времени на подготовку

Конечно, отмена соревнований в апреле оказалась шоком для болельщиков, которые специально брали отпуска на это время. Но еще больше новость потрясла игроков и тренеров команд, ведь они готовились к предстоящим играм, трудились на поле и в спортзале, а также психологически настраивались на матчи. А теперь, после завершения регулярных хоккейных сезонов в своих странах, вместо мирового форума они разъедутся по домам. Но форму они не потеряют - об этом позаботятся наставники всех национальных команд.

- Тренеры сборных не видят в этом какой-то серьезной проблемы, - рассказывает руководитель дирекции по проведению ЧМ-2020 по бенди Владимир Матиенко. - Тем более что мы сообщили об этом практически за полгода. Все наставники уже сейчас составляют графики подготовки для своих дружин, которые помогут им выйти на пик формы как раз к октябрю.

Так что вместе с болельщиками мы надеемся, что к октябрю ситуация в России и мире стабилизируется и тогда соревнования в Иркутске пройдут без сюрпризов, а мы получим удовольствие от походов на матчи сильнейших сборных планеты. Будьте здоровы, соблюдайте все меры безопасности и готовьтесь к чемпионату мира осенью!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ледовая арена будет лучше

Строителям не пришлось возводить ее в сжатые сроки.

В переносе чемпионата есть и свои плюсы, ведь за эти несколько месяцев успеют закончить первую и вторую очереди строительства крытой ледовой арены «Байкал». Чтобы принять мировой форум в апреле, строителям приходилось работать в авральном режиме, и на устранение некоторых мелких недочетов просто не оставалось времени. Но зато теперь они точно успеют довести арену до совершенства.

- Хорошо, что мы окончательно завершим строительство арены до октября, - добавляет Владимир Матиенко. - Летом будет сделана вторая очередь, в рамках которой облагородят территорию, прилегающую к Ледовому дворцу. И людям уже будет приятно прийти осенью на новую арену, которая будет выглядеть как конфетка.

КСТАТИ

Никогда не переносили

Чемпионаты мира по бенди проводятся с 1957 года, и с тех пор не было ни одного случая, когда дата турнира сдвигалась в силу различных обстоятельств. Так что перенос мирового форума 2020 года в этом отношении можно назвать уникальным. Все 39 чемпионатов мира проходили в период с января по февраль. Лишь иногда он был весной, и то при условии, что у принимающей стороны есть крытая ледовая арена. Организаторов не останавливало даже малое количество стран-участниц. Первое время в мировых форумах по бенди и вовсе участвовали только СССР, Швеция, Норвегия и Финляндия. А своеобразные антирекорды побили международные турниры 1957 и 1969 годов, когда норвежцы отказались от участия и между собой играли только три сборные.